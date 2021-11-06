Пока объявивший о голодовке бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу, возле тюрьмы в Рустави, где его содержат, проходит акция в поддержку политика. Протестующие выдвинули властям ультиматум и разбивают палатки. При этом митинг начался с опозданием почти в три часа.

Об этом сообщает телеканал "Рустави-2".

Организаторы митинга ожидали максимального числа своих сторонников, но на митинг собрались, по информации грузинских СМИ, всего несколько сотен человек.

На митинге лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он заявил, что грузинские власти должны в течение суток перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. В противном случае уже на грядущий понедельник будет объявлен большой митинг в поддержку Михаила.

"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы", - сообщил он.

Участники акции также начали устанавливать палатки возле тюрьмы. Они собираются ночевать там до тех пор, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику.

Во время митинга одному из участников стало плохо. Он скончался в больнице, куда его доставила скорая помощь. Причина смерти сторонника Саакашвили еще не установлена.

Напомним, сегодня, 6 ноября, Михаил Саакашвили, который 37-й день голодает в грузинской тюрьме с целью доказать свою невиновность, заявил об отказе от сока, витаминов, минералов и глюкозы.

Впрочем, несмотря на свое заявление, уже сегодня в Грузии опубликовали видео, как Саакашвили ест в тюрьме. На нем видно, как Саакашвили ест кашу. Рядом с ним также стоит бутылка с соком.

Как писала "Страна", Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября.