В субботу, 6 ноября, представитель Службы государственной безопасности Грузии Бача Мгеладзе заявил, что находящийся в тюрьме экс-президент Михаил Саакашвили планирует госпереворот. А его сторонники в ходе акций протеста якобы хотят заблокировать здания госучреждений.

Об этом сообщает местный "Первый канал".

"С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси. По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений... Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы", - рассказал он.

По словам Мгеладзе, митингующие хотят заблокировать следующие здания:

Парламент;

Администрацию правительства;

Президентскую администрацию;

Министерство юстиции;

МВД.

Кроме того, протестующие, по словам представителя СГБ, хотят перекрыть дороги, ведущие к руставской тюрьме, где отбывает наказание Саакашвили. При этом к митингующим должны будут присоединиться бывшие работники силовых структур.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине октября в Грузии сторонники Михаила Саакашвили вышли на многотысячный митинг в столице страны с требованием освободить политика.

Также мы рассказывали, что голодающий в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили написал письмо омбудсмену Денисовой, в котором сообщил о своем критическом состоянии.