Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готовится умереть с голоду, чтобы "вырвать Грузию из когтей российских олигархатов". Об этом Саакашвили написал в своем Facebook.

"Я вернулся, чтобы меня добровольно держали в заложниках, и теперь я буду умирать от голода, чтобы стать примером освобождения нашей Родины, сохранения ее европейского пути и выведения ее из когтей российского олигархии", - написал он.

Также он попросил не акцентировать внимание на его голодовке.

"Вот почему, это совершенно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня, не освещать вопрос голода Саакашвили. Наша главная цель: вопрос украденных выборов и возвращения правительства грузинскому народу", - добавил он в своем послании на грузинском языке.

Напомним, Саакашвили принял причастие и исповедался в тюрьме.

Как сообщалось, Михаил Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября. И уже 1 октября он был задержан в Тбилиси. О том, как он пробрался на территорию Грузии мы писали в отдельном материале.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии сторонники Михаила Саакашвили вышли на многотысячный митинг в столице страны с требованием освободить политика.

Также мы рассказывали, что голодающий в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили согласился допустить группу врачей и принимать лекарства, которые они ему назначат.