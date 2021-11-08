В понедельник, 8 ноября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября объявил голодовку в тюрьме, причастился и исповедался митрополиту Николозу Пачуашвили.

Об этом сообщают "Новости Грузии".

"Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой – крошками хлеба, смоченными в вине", - рассказал митрополит.

При этом голодовку Саакашвили священнослужитель сравнил с постом, и порекомендовал тем, кому кажется что сорок дней придерживаться "сухого поста" легко, самим так попробовать.

"Он (Саакашвили - Ред.) исповедовался достойно… Людям трудно соблюдать пост, и вот так, "всухую" держать пост 40 дней, исповедаться и причаститься, это очень большое достижение… Для политиков это была голодовка, а для меня – пост", - сказал митрополит.

Напомним, на 37 день своей голодовки Саакашвили отказался от соков, витаминов и глюкозы.

Также сообщалось, что адвокат рассказал о проблемах со здоровьем у Саакашвили из-за голодовки. Среди прочего у него начались проблемы с коммуникацией и провалы в памяти.