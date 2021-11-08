Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку, госпитализирован в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси.

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия" со ссылкой на Пенитенциарную службу Грузии в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве рассказали, что экс-президент Грузии переведен туда "во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью".

"Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - сообщила Пенитенциарная служба Грузии.

После перемещения Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави в больницу для заключенных в Тбилиси грузинский посол вызван на вторник, 9 ноября, для дачи объяснений украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

Денисова рассказала, что Михаила Саакашвили вывезли в тюремную больницу в Грузии, хотя он был против лечения именно в этом учреждении.

Украинский омбудсмен Денисова вызывает грузинского посла для дачи объяснений по поводу Саакашвили. Источник: Facebook

"Страна" сообщала, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, который улетел в неизвестном направлении. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что консилиум врачей принял решение рекомендовать министерству юстиции Грузии доставить экс-президента в медучреждение. По данным СМИ, Михаила Саакашвили повезли в Гори, чтобы госпитализировать в одну из местных больниц.

Также мы писали, что в понедельник, 8 ноября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили причастился и исповедался митрополиту Николозу Пачуашвили. По словам митрополита, Михаил причастился "крошками хлеба, смоченными в вине".