Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 39 дней назад, вывезли из тюрьмы на вертолете, который улетел в неизвестном направлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова матери политика Гиули Аласания.

Женщина в течение дня добивалась свидания с Михаилом.

"Они проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали... Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет — но куда забрали, не знаю, посмотрим", — заявила Аласания.

При этом женщина утверждает, что вертолет с Саакашвили полетел в неизвестном направлении.

Однако, как передают СМИ, экс-президента Грузии повезли в Гори, чтобы госпитализировать в одну из местных больниц.

Ко всему прочему, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что консилиум врачей принял решение рекомендовать министерству юстиции Грузии доставить экс-президента в медучреждение.

"У нас состоялся консилиум. Консилиум единогласно принял решение о том, чтобы больной был незамедлительно доставлен в профильное медицинское учреждение", - сказал Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, врачи обсудили результаты анализов Саакашвили. Некоторые параметры ухудшились, некоторые - все еще в норме.

Кадры с улетающим вертолетом, в котором предположительно находится Саакашвили, опубликовала на своей странице в Фейсбук украинская нардеп Елизавета Ясько.

"Есть информация, что Михаила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори на вертолете (вроде бы). Но эта информация не подтверждается. В каком состоянии Михаил тоже пока нет подтвержденной информации.(Информация уточняется и обновляется)", - написала Ясько.

Напомним, недавно объявивший еще 1 октября о голодовке Михаил Саакашвили принимал пищу в тюрьме, несмотря на то, что несколько часов назад сообщил об отказе от соков, витаминов и глюкозы.

Впрочем, сам Саакашвили заявил, что это якобы была "не еда, а минералы и микроэлементы", которые ему прописали врачи для поддержания организма на фоне голодовки. По словам политика, в медицинском кабинете не принимают пищу, это разрешено делать только в камерах.

Сегодня Саакашвили заявил, что готовится умереть с голоду, чтобы "вырвать Грузию из когтей российских олигархатов".