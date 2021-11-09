Спустя сорок дней после задержания в Грузии Михаила Саакашвили вокруг политика стали развиваться разного рода события.

Бывший грузинский президент все это время говорит, что держит голодовку. Вследствие чего, по словам близких, потерял 20 килограммов. На фоне этого резонансным стало видео из тюрьмы, где Михо принимает пищу.

Под тюрьмой, где сидел Саакашвили, проходили митинги - как в его поддержку, так и за пожизненное дня него.

По последним данным, политик покинул места заключения - на вертолете его госпитализировали в больницу. В пути он побил и обругал сотрудников тюрьмы. И попутно учинил погром, повредив медицинскую аппаратуру. В ответ Саакашвили заявил, что, на самом деле, избивали его.

В общем, отсидка Михо превращается в некий политический фарс, благодаря чему внимание к этой теме не ослабевает - в том числе, в Украине. Которая начала требовать возвращения Саакашвили - поскольку в Киеве вспомнили, что он украинский гражданин.

Главное, что происходило с Михаилом Саакашвили после бегства на родину - в материале-хронологии "Страны".

Задержание, голодовка, вертолет. Хроники Михо в тюрьме

1 октября Михаил Саакашвили был задержан в Грузии после своего туда нелегального прибытия из Украины. И тут же отправлен в тюрьму.

В Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них летом был вынесен заочный приговор - заключение на 6 лет. Суд поставил, что Михо заказывал избиение депутата в 2005 году. Он проходит по статье "превышение служебных полномочий".

В этот же день Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что не согласен с приговором и считает себя политическим заключенным.

Как гражданин Украины, призвал пустить к нему украинского консула. Администрация тюрьмы выполнила требование. В МИД Украины отчитались о встрече: жалоб на содержание и здоровье нет.

5 октября к Михо из Украины прилетела его возлюбленная Елизавета Ясько, нардеп от "Слуги народа".

Однако из-за отсутствия формальных родственных связей в свидании ей было отказано.

8 октября в тюрьме заявили, что голодание не ухудшило здоровья Саакашвили.

Пенитенциарная служба отчиталась, что он получает нужные лекарства, в том числе назначенные его личным врачом.

9 октября тюремщики рассказали, что Михо заказал себе в тюрьму мед и принимает его.

10 октября к Саакашвили пустили личного врача Николоза Кипшидзе. Он опроверг слова тюремщиков и сообщил, что его здоровье "очень близко к критическому".

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - сказал врач и сообщил, что тот болен талассемией. Это заболевание, по словам медика, опасно на фоне голодания. Оно приводит к разрушению эритроцитов, вызывает анемию и желтушность кожи, селезенка и печень увеличиваются, повышается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями.

12 октября условия содержания Саакашвили улучшились. Ему выдали карту с деньги, за которые он сможет купит то, что нужно. Политик приобрел матрац и телевизор, чтобы следить за мировыми новостями.

По данным Ясько, Михо запрещено звонить, несмотря на то, что обычно у задержанных есть право на определенное количество звонков в месяц. При этом она уточнила, что Саакашвили находится в камере один.

14 октября сторонники Саакашвили провели большой митинг, на котором потребовали его освобождения. По данным СМИ, на него вышло несколько тысяч человек.

Протест организовала партия "Единое национальное движение", основателем которой был Саакашвили и которая проиграла местные выборы "Грузинской мечте" в начале октября.

16 октября под стенами тюрьмы случился митинг противников Саакашвили. Участники акции потребовали пожизненного заключения для Михо.

Митингующие высказали мнение, что человек, который добровольно выходит из грузинского гражданства, недостоин называться президентом. И добавили, что грузинский народ в их лице не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы.

20 октября состоялся уже консилиум врачей, который выдал рекомендации о переводе Саакашвили в клинику.

Медики сказали, что начали проявляться серьезные проблемы со здоровьем, но какие именно - не уточнили.

1 ноября Елизавета Ясько сообщила, что Михо похудел где-то на 20 килограммов. По ее словам, состояние здоровья становится хуже с каждым днем.

При этом на протяжении последней недели Саакашвили отказывался от госпитализации в тюремную больницу. По словам адвоката, заключенный готов переместиться только в гражданскую клинику. В тюремной лечебнице, отметил он, пребывают тысячи уголовников, и на политика может быть совершено покушение.

4 ноября Саакашвили написал письмо украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

Денисова указала, что Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов.

В этот же день адвокат сообщил, что на фоне голодовки у его клиента начали проявляться провалы в памяти. И потребовал немедленной госпитализации в гражданскую клинику.

Нечто похожее в Украине наблюдалось во время заключения Юлии Тимошенко: программой-минимум ее сторонников был перевод в частную больницу и желательно за рубежом (откуда Юля, понятное дело, уже бы в тюрьму не вернулась).

6 ноября было много новостей. Сначала служба безопасности Грузии Мгеладзе обвинила Саакашвили в подготовке госпереворота.

Представитель ведомства Бача Мгеладзе сообщил, что сторонники Михо хотят заблокировать парламент, администрацию правительства, министерство юстиции и МВД.

По данным силовика, протестующие хотят перекрыть дороги, ведущие к руставской тюрьме, где отбывает наказание Саакашвили. При этом к митингующим должны будут присоединиться бывшие работники силовых структур.

В этот же день митинг состоялся, но на него, по данным грузинских СМИ, вышли несколько сотен человек.

Они выдвинули ультиматум: "Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы".

Некоторые активисты начали устанавливать палатки возле тюрьмы. Одному из участников стало плохо, он скончался.

Чтобы подбодрить соратников, Саакашвили сообщил, что отказывается от соков и глюкозы. То есть выяснилось, что Михо голодал, еще и получая поддерживающие его медикаменты.

"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - отметил Саакашвили.

Однако спустя несколько часов тюремщики опубликовали видео, ставшее самым резонансным за все время голодовки Саакашвили. На кадрах пенитенциарной службы Грузии видно, как Михаил ест кашу, а рядом с ним стоит бутылка с соком.

7 ноября Саакашвили выступил с опровержением. Он заявил, что на кадрах якобы была "не еда, а минералы и микроэлементы", которые ему прописали врачи для поддержания организма на фоне голодовки.

Политик добавил, что "по сей день не нарушал норм голодовки" и не откажется от своих намерений особенно после опубликования видео.

8 ноября, в первой половине дня, Михо принял причастие в тюрьме и исповедался.

Священнослужитель сравнил голодовку Саакашвили с постом. И порекомендовал тем, кому кажется что сорок дней придерживаться "сухого поста" легко, самим так попробовать.

"Он исповедовался достойно… Людям трудно соблюдать пост, и вот так, "всухую" держать пост 40 дней, исповедаться и причаститься, это очень большое достижение… Для политиков это была голодовка, а для меня – пост", - сказал митрополит.

В обед Михаил Саакашвили заявил, что готовится умереть с голоду, чтобы "вырвать Грузию из когтей российских олигархов".

При этом он указал, что "совершенно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня... Наша главная цель: вопрос украденных выборов и возвращения правительства грузинскому народу".

Во второй половине дня политика вывезли из тюрьмы на вертолете, который улетел в неизвестном направлении. Об этом сообщила мать политика Гиули Аласания, которая в течение дня добивалась свидания с сыном.

По данным СМИ, экс-президента Грузии повезли в Гори, чтобы госпитализировать в одну из местных больниц. Но потом грузинские власти заявили, что Михо перевели в тюремную больницу поселка Глдани на окраине Тбилиси.

Минюст Грузии уточнил, что Михаил Саакашвили при транспортировке нанес физические и словесные оскорбления персоналу и повредил дорогостоящую медицинскую аппаратуру.

Поздно ночью тюремщики опубликовали новое видео. На нем видно, как Саакашвили как раз собирается к переезду в больницу. Обращает на себя внимание обстановка в камере. Там, как для тюрьмы, нормальный ремонт. Но видно, что политик превратил комнату буквально в помойку - уборку, похоже, он не делал ни разу.

С собой в больницу Михо собрал два пакета вещей. Достаточно живо он нес их по коридору.

Опубликовав это видео, власти Грузии вновь дали понять: самочувствие экс-президента, как минимум, удовлетворительное. Он может ходить сам через 40 дней голода.

Сторонники все равно вышли на митинг в поддержку Михо. Мероприятие прошло спокойно и вышло не очень многочисленным.

Что означает вся эта тюремная активность?

После заключения у Михаила Саакашвили появились две основных задачи. Тактическая - своим появлением повысить явку сторонников на местные выборы и победить на них. Стратегическая - возглавить новый грузинский майдан и сменить власть.

Обе задачи по состоянию на сейчас выглядят проваленными.

Партия Саакашвили проиграла выборы мэров во всех ключевых городах включая в Тбилиси и в целом по стране. Победила правящая партия "Грузинская мечта".

Что касается акций протеста, то они действительно начались, но с каждым разом получаются все менее многочисленными и явно не тянут на новый Майдан. В целом грузинское общество явно не готово к новым революциям.

При этом шансы даже на самый минимальный успех для Саакашвили - выход на свободу - выглядят крайне маловероятными.

Так как это будет огромным ударом по имиджу грузинских властей, которые обещали, что Михо будет сидеть от звонка до звонка. А факторов, которые бы заставили Тбилиси пойти на освобождение Михо не просматривается. В угрозу МихоМайдана никто не верит, а давление со стороны Запада минимально.

В целом пассивно ведет себя и Украина. Киев пока ограничивается дипломатическими нотами. И активно кампания за свободу Саакашвили с подключением всех ресурсов Банковой не ведется. То есть тема отрабатывается ровно в тех объемах, которые нужны, чтобы избежать обвинений в "зраде".

Впрочем, все это картина по состоянию на сейчас. Безусловно, Саакашвили понимает тупиковость для себя нынешней ситуации, а потому и он, и его сторонники наверняка попытаются как-то все-таки раскачать ситуацию, чтоб начались более масштабные протесты. Например, спровоцировать столкновения с силовиками с жертвами.

Но пока это все гипотетические варианты. Сейчас ситуация складывается не в пользу экс-президента Грузии.