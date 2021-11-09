Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого 8 ноября перевели в Глданскую тюремную клинику, заявил, что в тюрьме его били и таскали за волосы. Саакашвили написал об этом в письме своему адвокату Нико Гварамии.

Послание опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

"Меня обманным путем привезли сюда после того, как объявили, что меня переведут в обычную городскую поликлинику. Отменили встречу с моими врачами, встречу с мамой и детьми. Когда меня проводили через секцию с заключенными, там поднялась шумиха, которая не утихает до сих пор. Один из сотрудников тюрьмы, по-видимому, начальник, заявил мне: "Вот, птичка, ты в наших руках", и начал меня оскорблять", - заявил Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и "начали тащить за волосы". Также Саакашвили заявил, что в тюремной больнице он встретился "с похожим на преступника" фельдшером, который пытался что-то вколоть.

Сам же Саакашвили отказывается от любого рода медицинской помощи в учреждении, куда его доставили и требует встречи с личным врачом.

"Моя реакция была спровоцирована всеми этими оскорблениями и насилием. Все действовали как настоящие преступники... Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас", - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 39 дней назад, вывезли из тюрьмы на вертолете.

Как стало известно позже, его перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. После переезда практически умирающий от голода узник, как заверяют близкие Саакашвили, нанес побои персоналу и повредил дорогую аппаратуру медиков. Об этом заявил грузинский Минюст.