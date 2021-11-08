Пенитенциарная служба Грузии опубликовала новое видео с Саакашвили. На видео Саакашвили собирает вещи перед переездом в Глданскую тюремную клинику.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на Пенитенциарную службу Грузии в понедельник, 8 ноября.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку, госпитализирован в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Экс-президент Грузии переведен туда "во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью".

После перемещения Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави в больницу для заключенных в Тбилиси грузинский посол вызван на вторник, 9 ноября, для дачи объяснений украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

Омбудсмен Денисова рассказала, что Михаила Саакашвили вывезли в тюремную больницу в Грузии, хотя он был против лечения именно в этом учреждении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии опубликовали видео, как Саакашвили ест в тюрьме, несмотря на объявленную голодовку. Пенитенциарная служба Грузии опубликовало видео, на котором видно, как Саакашвили ест кашу. Рядом с ним также стоит бутылка с соком.

Также мы писали, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. После переезда практически умирающий от голода узник, как заверяют его близкие, нанес побои персоналу и повредил дорогую аппаратуру медиков.