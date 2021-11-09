Суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погроме офиса телекомпании "Имеди" состоится 10 ноября в 13:00 по местному времени (11:00 по Киеву). По словам адвоката Бека Басилая, Михаил Саакашвили готов присутствовать на суде. Об этом сообщает "Рустави-2".

Накануне министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что заседание могут провести прямо в тюрьме - ради безопасности самого подсудимого. По его словам, министерство дает настоятельную рекомендацию, чтобы Михаил Саакашвили не покидал территорию тюрьмы. Однако по данным адвокатов экс-президента, Тбилисский городской суд намерен провести завтра разбирательство в зале суда и потребовал доставить подсудимого на заседание.

"Нет никаких правовых оснований для того, чтобы не проводить завтрашний судебный процесс и не переводить Михеила Саакашвили в зал суда", - сказал адвокат Бека Басилая.

Напомним, накануне Михаила Саакашвили, который 40 дней назад объявил голодовку, вывезли из тюрьмы на вертолете.

Как стало известно позже, его перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. После переезда практически умирающий от голода узник, как заверяют близкие Саакашвили, нанес побои персоналу и повредил дорогую аппаратуру медиков. Об этом заявил грузинский Минюст.

"Страна" подробно разбиралась, как Саакашвили отсидел свои первые 40 дней, почему не получается МихоМайдани что будет дальше.