Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого 8 ноября перевели в Глданскую тюремную клинику, со скандалом отказывался выходить из реанамобиля, привезшего его в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18.

Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно Саакашвили, который сидит внутри реанамобиля. Дверь авто открыта, на улице стоят люди, которые, судя по всему, просят его выйти. Однако экс-президент не выходит и очень громко что-то объясняет им и активно жестикулирует, он грозит им пальцем и повышает голос. Он кричит, что служащие тюрьмы исполняют указания российского президента Владимира Путина и требует отвезти его обратно в тюрьму Рустави.

Напомним, Саакшвили перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси, в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. После поселения он нанес побои персоналу и повредил дорогостоящее медицинское оборудование.

Как рассказал "Стране" давний соратник Саакашвили Сакварелидзе, экс-президента обманули - ему сказали, что переводят в обычную, а не тюремную больницу. Обнародовано видео того, как Саакашвили помещают в больницу - он отчаянно сопротивляется, его несут за руки и ноги.