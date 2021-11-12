Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в пятницу, 12 ноября.

"К сожалению, в Украине большинство областей находится в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад", - сказал Денис Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область.

Премьер-министр заметил, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине миллион человек уверены, что вакцина сделает их мутантами. Согласно исследованию, 20% от числа купивших сертификаты и 10% в целом от числа антивакцинаторов, а это около миллиона человек, боятся мутаций в случае вакцинации.

Также мы писали, что в ВОЗ заявили, что мир может выйти из пандемии коронавируса уже в 2022 году, но при этом с Covid-19 придется уживаться и дальше. При этом в организации заявили о неспособности вакцин остановить пандемию.