В Украине миллион человек уверены, что вакцина сделает их мутантами. Согласно исследованию, 20% от числа купивших сертификаты и 10% в целом от числа антивакцинаторов, а это около миллиона человек, боятся мутаций в случае вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного "Украинским институтом будущего" с 23 октября по 2 ноября.

Социологи опросили 2400 совершеннолетних украинцев во всех областях, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отказывающиеся делать вакцинацию украинцы заявили, что в первую очередь не собираются делать прививку, потому что не доверяют препаратам (49%). 10% (это около миллиона человек) заявили, что боятся мутаций в организме, которые могут возникнуть после вакцины. Еще 9% ожидают долгосрочных исследований вакцин против коронавируса. 4% украинцев считают Сovid-19 не такой опасной болезнью, чтобы делать прививку, 3% не верят в существование коронавируса, еще 2% не готовы пока делать прививку по состоянию здоровья.

1% респондентов мешает сделать прививку запрет церкви, еще столько же украинцев боятся чипирования после вакцинации.

Также респондентам задали вопрос, известные ли им люди с поддельными сертификатами о вакцинации и если да, чем эти люди мотивировали их приобретение.

Прежде всего, подделку покупали из-за недоверия к вакцинам (46%). На следующем месте по популярности такие причины как страх мутаций в организме (20%) и ожидание результатов долгосрочных исследований вакцин против Covid (15%), а также люди боятся чипования из-за прививки (10%).

Ранее мы писали, что 54,2% невакцинированных украинцев не хотят делать прививку.

Также сообщали, что в Украине провели масштабное исследование по антителам к коронавирусу. Они есть у 40% населения страны.