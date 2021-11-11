Около 50% опрошенных украинцев возрастом от 18 лет и старше заявили, что у них нет никаких планов на будущее. Лишь четверть планирует свою жизнь на несколько лет вперед. Как показала статистика, структурировать свое будущее легче младшим жителям страны, богатым, а также жителям столицы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской рейтинговой группой".

46% населения нашей страны не строят планы на будущее, 23% планирует свою жизнь на несколько лет вперед, около 15% – на полгода (6%) или год (9%), 13% – на несколько месяцев. Опрос показал, что планировать свое будущее куда легче младшим, богатым и жителям столицы.

На сегодняшний день для 55% населения Украины основной источник дохода – зарплата, для 30% – пенсия. Еще 13% украинцев получают свой доход от бизнеса, 6% – социальные выплаты.

Кроме того, 36% украинцев заявили, что свой текущий уровень дохода большинство из них оценили бы как низкий, такой же процент оценил свою доход уровнем ниже среднего. Среднюю заработную плату получает 31% населения Украины, по мнению опрашивающих. К сожалению, лишь 8% оценили свой доход выше среднего или более высокого.



Если говорить о желаемой заработной плате, то четверть отметили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время, столько же (22%) ответили, что нуждаются в доходе более 30 тысяч в месяц. Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% – назвали 11-15 тысяч, 18% – 16-20 тысяч, 8% – 21-25 тысяч, 11% – 26-30 тысяч. Чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желанной.

Заметно меньший желаемый доход называли женщины. В частности, самые низкие запросы у старших женщин – из них большинство устроило бы сумму до 10 тысяч. А самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также жителей столицы.





Напомним, ранее мы сообщали о том, что Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел национальный опрос. Согласно его данным, 42% невакцинированных украинцев, готовы сделать COVID-прививку, но при определенных условиях. При этом 54,2% не хотят прививаться вообще.

Кроме того, сегодня "Страна" проинформировала о том, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского приближается к отметке в 20%.