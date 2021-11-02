Подавляющее большинство украинцев считают, что дела в Украине развиваются не в том направлении. Такого мнения придерживаются 71,1% опрошенных. А доля тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, составляет всего 15%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинцев, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Уровень одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского практически не изменился по сравнению с июлем, и сейчас преобладают критические оценки: 56,9% респондентов не одобряют его деятельность, а одобрительное отношение выразили 28,2% опрошенных.

Опрос был проведен в течение 20-25 октября 2021 года методом личного интервью (face-to-face). Были опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, согласно опросу, 80% украинцев считают недопустимым для высших должностных лиц владеть офшорами.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав Порошенко.

Также мы сообщали, что по данным опроса, еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер.