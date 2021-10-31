Глава СНБО Алексей Данилов выступил за переход от парламентско-президентской республики к чисто президентской. То есть он хочет, чтобы полномочия Зеленского увеличились - как было у Януковича и Кучмы.

Мы решили спросить киевлян, согласны ли они с этой идеей. Которую Офис президента, кстати, продвигает не только на словах, но и на деле, в ручном режиме руководя и Кабмином, и Радой (особенно после снятия спикера Разумкова).

В столице к предложению о введении президентской республики отнеслись негативно. Люди говорят, что стране не нужна единоличная президентская власть. Да и нынешнее пограничное состояние многих не устраивает: люди подозревают Зеленского в попытке узурпации власти.

Киевляне высказывали разные предложения о подходящей форме правления - оставить всё как есть (то есть парламентско-президентскую), перейти на парламентскую или на президентскую, но с другим правителем (то есть, не с Зеленским).

Подойдет форма правления, когда перестанут воровать

"Отношусь к предложению Данилова плохо. Потому что наша республика и туда, и туда уже прыгала. И что туда, что сюда, - каждый делает власть под себя. Так что думаю, не стоит этого ничего делать. Нам подойдет форма правления, когда перестанут воровать. Вот это будет самая лучшая форма правления, потому что уже нельзя так издеваться над людьми, над народом", - сказал нам киевлянин.

Еще одна участница опроса признается, что ее отношение отрицательное к предложению увеличить президентские полномочия отрицательное, "потому что когда власть в одних руках - это очень плохо".

Она выступает приверженкой нынешней формы правления. "Потому что соотношение как на весах. Президент может ветировать какие-то законы. Соответственно парламент может не принять какие-то законы", - пояснила нам жительница столицы.

"Это же надо будет поменять главный символ страны на такой красненький носик (показывает нос клоуна, - Ред.). Та не, отрицательно", - говорит мужчина.

Он считает, что стране подходит президентско-парламентская форма правления, но "не в данном контексте".

"Для этого надо созреть. У нас же несбалансированные ветки власти. Не сбалансировано влияние... Это же куча законов, актов и так далее. Обществу нужно созреть, чтобы законы были соответствующие", - ответил нам мужчина.

"Если мы увеличим полномочия президента, Украина вообще, мне кажется, докатится до нуля. Ему [президенту Владимиру Зеленскому, Ред.] вообще нельзя давать никаких полномочий. Решать должен народ, а депутаты должны быть "слугами народа", только в полном смысле этого слова. Но не так как по фильму "Слуга народа". В жизни это не получается. То есть фильм мы посмотрели, народ на это повёлся, а на самом деле все наоборот", - сказал еще один киевлянин.

Мужчина хотел бы, чтобы ничего не происходило без народных референдумов: "Нужно всё решать с народом, а не так, что собрались, надавили на кнопки и убежали".

"Будет узурпация"

Есть часть опрошенных, которые в президентской республике видят угрозу узурпации власти.

"Тем и хороша парламентско-президентская, что демократии больше. А так будет узурпация власти президентом... а учитывая, что у нас президент не самый профессиональный президент в мире, поэтому я категорически против", - пояснил нам человек.

По его словам, лучше оставить парламентско-президентскую республику, потому что "когда что-то начинаешь менять, лучше не становится".

Одинаково отрицательно к президентской республике относятся те, кто поддерживает нынешнюю власть и те, кто за Зеленского не голосовал.

"Я за Зеленского не голосовала и боюсь такой узурпации власти в одном человеке. Вообще в любом случае", - говорит киевлянка.

Еще один опрошенный полагает, что парламентско-президентская республика подходит для нашей страны идеально и хотел бы, чтобы депутаты президента хоть как-то "держали в узде", как американцы. "Не все зависит от президента, от его прихоти, того, что ему взбредет в голову", - уверен мужчина.

Он сожалеет, что в парламент зашло большинство сторонников президента.

"К сожалению, это парламентское большинство что хотят, то и делают. Какие законы хотят, такие и принимают. Все к этому идет (к президентскому правлению, Ред.). Они это могут устроить. Но хорошо, что они этого не сделают. Народ не даст этого сделать. Разумные силы Украины как-то встряхнут и Данилова, и партию "Слуги народа" и самого президента... Нам Царь-батюшка не нужен в Украине", - подытожил он.

"Хватит ему и так власти. Так они хоть друг друга контролируют (имеется в виду парламент и президент - Ред.). То, что сейчас получилось большинство в парламенте, это чуть-чуть неправильно. Но получилось - так получилось. Но не допустим больше. У нас люди любят на Майдан выходить", - намекнул на массовые протесты мужчина.

"Это авторитаризм"

Пока Украина точно не готова менять форму правления, уверены другие. Люди говорят, что пока в стране не будет порядка, ничего не изменится.

"В Конституции то записано "парламентско-президентская". Это нужно менять Конституцию. Вся власть в руках одного человека - это даже не президентская республика, это авторитаризм", - поддерживает мужчина предыдущих участников опроса.

"Президентская республика - это путь к диктатуре", - выражает мнение еще один опрошенный.

"В такой стране как Украина нельзя давать полномочия одному диктатору. Он уже и так диктатор", - выразил свой взгляд респондент. А на вопрос о том, что помогло бы в таком случае украинцам, с иронией ответил: "Помогло бы обращение к Господу Богу".

"Он и так уже решает столько глупых вопросов. Таких дурноватых, что страна уже в какую-то пропасть катится. А в парламенте может несколько людей умных найдется. Жаль, конечно, что хороших людей увольняют... Я вообще тех времен. Собираемся бабушки на лавочке и говорим: Сталина нам не хватает. Вчера слушала по телевизору, как они бюджет принимали. Это позорище. Миллиард убрать с субсидий, повысить судьям, повысит всем, а зацементировать бедность и зацементировать пенсии. Это же ужас. Что это такое? Поднимаются тарифы, пенсии на одном уровне стоят. У меня 3 тысячи пенсия, мне 70 лет через неделю. И я работаю, потому что на 3 тысячи я одна прожить не могу... все идет на лекарства. А тарифы, а платить? За президента 73% голосовало... И я, и вся моя семья голосовала. Но сейчас я категорически была бы против. Потому что какие дебаты были на "Олимпийском", и хоть один пункт выполнили? Украина - это житница была. Страна, которая кормила. И пшеница, и всё. Но сейчас, когда я увидела масло подсолнечное за 92 грн, я перебрала в магазине все маты, которые я знала. Недопустимо! Это вообще позорище на весь мир! Мы нищие. Я за три года, извините, купила себе трусы и две пары колгот. И у меня стаж 52 года работы. И я уже ничему не верю. Я лидера не вижу в этой стране. Не вижу лидера такого, за которым бы пошел народ. Вот за Зеленским пошел народ, а сейчас всё ниже и ниже... и очень многие, конечно, ругают и сожалеют. Если бы сейчас были выборы, думаю 20% бы у него набралось", - сказала пенсионерка.

Я - за парламент без президента

Еще одна респондентка задается вопросом о смене формы правления на парламентскую. "Я за парламент без президента. А зачем нам президент? Это узурпация власти. Мы хотим просто парламентскую республику с двумя палатами. Да, мы так хотим! Мы - народ!", - эмоционально ответила женщина.

Она продолжила, уверяя, что когда будет плюрализм мнений, не будет узурпации власти: "Потому что мы хотим жить лучше, чем сегодня. Мы не хотим, чтобы власть.. Один человек - это такая нагрузка. Как-то так будет легче. Понимаете вообще, конечно, когда много мнений, тогда легче. Когда один президент - и всё на него, всё на него. Вот он и ошибается, он мучается. Мы уже сделали выводы, понимаете? Поэтому президент нам не нужен. Украине президент не нужен - надо убирать".

Также женщина сказала, что уже чувствует, что президент взял всё в свои руки, а народу от этого жить стало только хуже.

"Я бы лучше уменьшила полномочия президента. Особенно когда он сейчас в Молдову спихнул столько газа. А сами сидим ниже плинтуса. Лучше пусть как сейчас будет, а то это уже будет царствование. Что захочу - то и ворочу", - недовольно высказывается украинка.

"У него и так много полномочий президента. Он ничего не делает. Поэтому - против. Нужно, чтобы выполняли свои обязанности", - говорит про Зеленского еще один мужчина.

"По-моему, она давно уже у нас президентско-парламентская. Оппозиция у нас вообще никакой роли не играет. Совершенно, понимаете. Так что эта идея очень нехорошая. Это будет сталинизм, диктат. Смотря на какого президента попадут. А хороших, как мы убедились... сложный вопрос. Но должна быть вообще парламентская республика, а президент как за границей должен просто представлять государство и не влезать в эти все дела. Как во многих странах Европы", - ответили нам.

Участница опроса дальше рассуждать отказалась, сославшись на то, что и парламент давно коррумпирован.

Президент вообще не нужен

"Нам нерационально иметь в стране президента на сегодняшний день. Потому что у нас уже было 5 президентов и 5 катастрофичных последствий, которые касались руководства государством. Мы 30 лет уже реформируем государство. За 30 лет мы видели много примеров: от президента Ющенко, когда начало валиться все государство и вся демократия пошла на вольнодумие, видели других президентов, и Кучму, и Януковича, и Порошенко. И на сегодняшний день имеем президента Зеленского. Полномочия власти должны быть в парламенте как законодательной ветви власти. А исполнительная ветвь власти должна выполнять те решения, и на соответствующем уровне должна быть судебная ветвь власти, контролирующая четкое выполнение всех законов. А законы на сегодняшний день не выполняются!", - сказал нам житель Киева.

"Они у нас все какие-то бестолковые. Что президент, что парламент. Честно говоря, я не вижу выхода в этом. Если был бы нормальный человек, который хотел бы баллотироваться в президенты, то президентско-парламентская [нужна]. Потому что парламент в том виде, в котором он есть, мне кажется не очень работает", - ответила участница опроса.

Некоторые киевляне положительно смотрят на смену формы правления на президентскую республику только с условием, что президент будет другим.

"Смотря кто будет президентом. Как показывает практика, наша страна так, как и наш сосед, расцветает тогда, когда к власти приходит диктатор. Украина была самая значимая при Богдане Хмельницком. А он был страшный диктатор. У России это вообще история - Петр I, Катя вторая, и все остальные, кто был диктатором - у них был расцвет. Так повелось, что восточные славяне без диктатора не могут. У нас ментальность другая. Нам когда разрешают, у нас начинается перебор свобод, мы все свободные. У нас гетман был всегда вожаком у казачества. Не было парламента или еще кого-то. Только он должен был сказать, но казаки его могли в любой момент как бы и подвинуть. Поэтому даже диктатора наш народ может всегда подвинуть", - сказал мужчина.

Он также добавил, что без сильной структуры власти и силовиков порядка в стране не будет.

"Как сказано в Библии, разделение власти в любом княжестве приводит к его падению. Пусть отвечает один. Если будут продажные все, то будет неважна [форма правления]. Если не поменяется продажность наших политиков, то будет неважно. Если у нас не будет нормальной судебной системы, правоохранителей, то неважно, какая у нас будет республика или монархия", - сказал мужчина.

Еще один опрошенный сказал, что хотел бы, чтобы было что-то одно: или парламентская или президентская форма правления.

"А какая лучше - я не знаю. Наверное, парламентская, но не для нашей страны, потому что анархия скорее всего будет. А если президентская, то диктатура. Так что я не знаю. Пусть сами выбирают, что им лучше. У них, думаю, головы на плечах есть. А нам... хотелось бы и демократию, и чтобы анархии не было. А сейчас анархия 100%-ая - и не демократия, и не сильная рука, как говорится", - признается киевлянин.

"Нужно сократить парламент. Там очень много ненужных людей, много несведущих людей. и набрать людей, которые знают, о чем говорят. А в основном у них идет политика - резче лей вода, то есть принимаются законы, которые для сегодняшнего дня Украине не нужны вообще. А те, которые необходимы для украинцев, не принимаются. Поэтому вот эти все цирковые показательные выступления по поводу олигархов - "мы вяжем, арестовываем", "мы отбираем-забираем". А страдают обычные нормальные люди. Это касается налоговой системы, здравоохранения, юридической сферы. Все очень шатко. За последнее время у нас все больше идет падение президентской и парламентской школы. Все рвутся получить власть, к корыту", - говорит женщина.

На вопрос о том, какой выход найти из ситуации, женщина ответила образно: "Как говорит Лукашенко, я решил бы этот вопрос в три дня. В первый день расстрелял бы всю ведущую власть. На второй день тех, кто пришел на похороны. На третий день - поставил бы тех людей, которые имеют голову на плечах", - ответила она нам.

Полностью опрос на тему: "Нужно ли давать Зеленскому больше полномочий?" смотрите на телеканале "Страны" в YouTube.