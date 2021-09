Островное государство в Северной Америке Барбадос намерено выйти из-под власти британской короны и стать парламентской республикой. Его первым президентом будет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон.

Об этом 29 сентября объявила на выступлении в парламенте премьер-министр острова Миа Мотли. Ее речь опубликовало в Твиттере издание Kevz Politics.

По словам Мотли, кандидатуру Мейсон на посту первого президента будущей республики согласовали правительство и оппозиция. При условии принятия законопроекта о поправках к конституции, который касается президентства, и утверждении двумя третями голосов в обеих палатах она сможет занять пост уже 30 ноября.

"Мы намерены после утверждения законодательства номинировать ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", - подчеркнула премьер.

