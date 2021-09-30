Островное государство в Северной Америке Барбадос намерено выйти из-под власти британской короны и стать парламентской республикой. Его первым президентом будет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон.

Об этом 29 сентября объявила на выступлении в парламенте премьер-министр острова Миа Мотли. Ее речь опубликовало в Твиттере издание Kevz Politics.

По словам Мотли, кандидатуру Мейсон на посту первого президента будущей республики согласовали правительство и оппозиция. При условии принятия законопроекта о поправках к конституции, который касается президентства, и утверждении двумя третями голосов в обеих палатах она сможет занять пост уже 30 ноября.

"Мы намерены после утверждения законодательства номинировать ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", - подчеркнула премьер.

JUST IN - Barbados PM Mia Mottley announced the Opposition Leader has agreed to a joint nomination of outgoing GG Dame Sandra Mason as 1st President of Barbados - subject to passing of Constitution Amendment Bill which deals with Presidency. pic.twitter.com/oBHONfSihw September 29, 2021

Накануне парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие получить независимость от Великобритании. Переход к парламентской республике завершится после присяги президента. После этого в стране примут новый Основой закон.



Барбадос расположен в восточной части Карибского моря. Он получил независимость в 1966 году, однако до сих пор главой страны остается британский монарх.

Как писала "Страна", осенью 2017 года парламент Каталонии объявил независимость региона от Испании. Однако испанские власти признали эти действия незаконными, а в отношении представителей правительства региона были выдвинуты обвинения в сепаратизме.

Также мы сообщали о том, что шотландцы хотят провести новый референдум о независимости от Британии, но в Лондоне на него не соглашаются.