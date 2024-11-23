Вчера не очень заметно прошла круглая дата - 20 лет с начала первого ("оранжевого") Майдана 2004 года.

Между тем, это событие сыграло огромную роль в истории Украины. В том числе, стало одной из ступенек, ведущих к нынешней кровавой войне.

А потому стоит вспомнить о том, что Майдану предшествовало и какие последствия он имел.



Путь к нему начался примерно 25 лет назад – осенью 1999 года.



В 90-е годы, после распада СССР, геополитический ландшафт на постсоветском пространстве принципиально отличался от наблюдаемого сейчас.



Украина, также как и большинство других стран СНГ, находилась тогда на переферии внимания Вашингтона, который своим главным партнером и "опорной точкой" на территории бывшего Союза видел ельцинскую Россию.



Однако, постепенно, для американцев звучало все больше "звоночков", что РФ идет не в том направлении, в котором им хотелось бы.



Один из таковых прозвенел в 1999 году, когда РФ не поддержала атаку НАТО на Югославию. В августе Ельцин обьявил своим преемником главу ФСБ Владимира Путина. Путин пообещал "мочить" террористов в сортире, после взрывов домов в Москве осенью 1999 года начал вторую чеченскую войну, быстро наращивал свой рейтинг. На все эти процессы в Вашингтоне смотрели с большой тревогой. А после прихода Путина к власти, звоночков стало еще больше и в Америке пришли к выводу, что "Россия повернула не туда".



Соответственно, возникла необходимость искать новую "опорную точку" на постсоветском пространстве, при помощи которой, к тому же, можно было бы влиять и на Россию, пытаясь вернуть РФ на "путь истинный". Либо, как минимум, не давать ей усилиться и начать свою, отдельную от американцев, игру с Европой.



Тогда впервые и пробудился в США предметный и системный интерес на высоком уровне к Украине. Тем более, в те времена была популярна теория Збигнева Бжезинского о том, что "Россия никогда не станет вновь империей без Украины". Эта теория была, очевидно, ложной (у РФ в границах 1991 года и без Украины и вне зависимости от характера отношений с Украиной были все возможности для развития и наращивания своей мощи), но сыграла большую роль в последующих событиях, так как резко преувеличивала геополитическое значение Украины и, соответственно, подталкивала Россию и Запад к борьбе за влияние на нее.



В конце 1999 года, переизбравшийся на свой второй президентский срок Леонид Кучма, назначил премьер-министром главу Нацбанка Виктора Ющенко. По распространенной версии, сделал он это по рекомендации США. Кучма согласился с ней, с одной стороны, чтоб получить более выгодные условия реструктуризации внешнего долга. А с другой – чтоб, в целом, улучшить отношения с Вашингтоном, которые, к тому времени, стали напряженными. Кучму все чаще обвиняли в коррупции, нарушении прав и свобод человека, фальсификации выборов.



Ющенко первую проблему (реструктуризацию долгов) решил достаточно быстро. А вот вторую проблему (ухудшение отношения Кучмы с Западом) усугубил.



Популярность нового премьера и его политический вес в стране стал расти. И многие его начали рассматривать как будущего президента. В том числе и на Западе. Соответственно, разного рода вопросы к Кучме стали в Вашингтоне возникать все чаще. А протекция со стороны западных стран Виктору Ющенко становилась все очевиднее.

Кучма вскоре эти сигналы распознал и на осень 2000 года начал готовить крутой разворот курса. Во внутренней политике – отставку правительства Ющенко. Во внешней – сближение с РФ. Кучма в тот год неоднократно встречался с Путиным. И, к началу сентября, появилась информация, что они обсуждают создание совместного консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Однако тут произошло событие, которое эти планы поломало: грянул кассетный скандал, который стал сильнейшим ударом по президенту. Начались акции протеста, поддержанные Западом. А Джордж Сорос прямым текстом призвал Кучму уйти.

Кучма тогда свой пост удержал, правительство Ющенко было отправлено в отставку руками Верховной Рады, но ситуация в стране была уже кардинально иная. Власть Кучмы шаталась и ни о каком походе на третий срок он уже не мог и думать. А Ющенко, на которого в открытую делал ставку Запад, все большим числом людей и представителей элиты воспринимался как следующий президент.

Впрочем, Кучма и его ближайшее окружение таковым Ющенко не считали. Сначала они попытались провести изменения в Конституцию с целью превратить президента в номинальную фигуру, а потом, когда этот план в апреле 2004 года провалился, согласились (во многом вынуждено) выдвинуть в президенты тогдашнего премьера, бывшего губернатора Донецкой области, Виктора Януковича.



Выборы 2004 года имели долгосрочные последствия. На них впервые была отработана технология деления избирателей на два враждебных лагеря.

Политтехнологи Ющенко рассказывали о "донецких бандитах", демонизируя не только Януковича и его соратников, но и всех жителей Донбасса.



Политтехнологи Януковича – о "фашистах и бандеровцах", которые "ненавидят юго-восток".



Параллельно в политтехнологию встраивалась и геополитическая линия – ты за кого, за Россию или за Европу?



Созданный таким образом раскол привел к закономерным последствиям – резкому накалу противостояния в обществе, что вылилось в Майдан сторонников Ющенко (которые не признали объявленную победу Януковича во втором туре выборов) и в публично заявленную на съезде сторонников Януковича в Северодонецке угрозу отделения юго-востока от Украины. Активно включились в противостояние, помогая двум конкурирующим лагерям, и внешние игроки – Россия и Запад.



Тогда все обошлось – стороны пришли к компромиссу: Ющенко был избран президентом через третий тур, но парламент принял изменения в Конституцию, которыми его полномочия сокращались.



Уже тогда стало понятно, что превращение Украины в поле геополитического противостояния Запада и России и провоцирование политиками вражды жителей разных регионов друг к другу является миной огромной силы под украинскую государственность.



Перед Украиной был выбор из трех стратегических путей развития.



Первый – взять четкий курс на интеграцию в западные институты – ЕС и НАТО.



Второй – взять курс на интеграцию с Россией, вступление в ОДКБ и прочие организации во главе с Москвой, как Казахстан или Беларусь.



Третий – занять позицию официального нейтралитета.



Первые два пути для тогдашней Украины были фактически невозможными без очень крупных потрясений – из-за противодействия геополитических игроков и раскола по этим вопросам в обществе.



А вот путь нейтралитета был реален. Тем более, он вполне устраивал украинские элиты (которые сами хотели руководить страной, не допуская к командным высотам в экономике и политике ни Запад, ни Россию). Именно такую политику и пытался проводить Кучма до кассетного скандала. В общем и целом, приемлем этот путь был и для общества. Но для того, чтоб по нему пойти, и общество, и элиты должны были быть консолидированы вокруг этой идеи. Что подразумевало табу на обсуждение во внутренней политике вопроса геополитической ориентации (нейтралитет не должен был никем ставиться под сомнение), а также на любые раскалывающие общество темы.



Однако украинские элиты пошли другим, наихудшим, путем. Они восприняли политтехнологию раскола общества как очень удобный метод управления избирателями, а заодно и как очень выгодный способ (так им тогда казалось) заигрывания с Западом и РФ для получения преференций и с той и с другой стороны.

Украинские элиты поделились на якобы "пророссийские" и якобы "проевропейские" политические силы, которые сменяли друг друга у власти. А иногда и просто перебегая из одного лагеря в другой.

Типичный пример – Петр Порошенко, который в 2000 году стал вместе с Азаровым основателем Партии Регионов, в 2001 году купил Липецкую фабрику, а затем вошел в окружение Ющенко, став одним из лидеров Майдана. После прихода к власти Януковича Порошенко поддержал Харьковские соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, стал министром экономики в правительстве Азарова, водил дружбу с послом РФ в Украине Зурабовым, посещал заседание клуба "Сковорода", который проводил российский телеведущий Дмитрий Киселев в ресторане "Курени" в Киеве. А в 2013 года стал вновь одним из лидеров Майдана.



Повторимся, украинские элиты в реальности не хотели идти ни на Запад, ни в Россию. Они хотели просто и дальше "доить" страну по принципу "Техас должны грабить техасцы". Зарабатывать на экономических связях с РФ и хранить выведенные из Украины деньги на Западе, заодно получая оттуда дешевые кредиты.



Схема эта некоторое время работала – пока отношения России с Западом были еще относительно нормальными.

Однако в 2010-2012 года отношения эти обострились. Россия и США начали входить в клинч.

Во-первых, кризис 2008 года значительно поменял баланс сил и в мире, и в Европе. Сильнее всего он ударил по Западу, ослабив его. В то время как Россия (за счет высоких цен на энергоносители), Китай и другие страны глобального юга (за счет более эффективного и конкурентоспособного производства) укрепили свои позиции. Кроме того, моральный авторитет США в мире тогда был подорван политикой неоконсерваторов времен Джорджа Буша-младшего и войной в Ираке.



В результате Европа стала все больше укреплять связи с Россией и Китаем. Прежде всего – экономические (торговля и взаимные инвестиции). Но за экономикой всегда идет и политика. В те времена были популярны прогнозы о создании "единой Европы от Лиссабона до Камчатки" с вхождением в Евросоюз РФ, что превратило бы ЕС в мощнейшего и самодостаточного геополитического игрока, а Россию – в одного из его лидеров (наряду с Германией и Францией).

Естественно, это была не близкая и непростая перспектива, но полностью фантастической она тогда не выглядела. Россия 2013 года сильно отличалась от России 2024 года. Она не была демократической страной, но и не являлась жесткой диктатурой. Это был умеренно-авторитарный режим, при котором Навальный мог баллотироваться в мэры Москвы, заняв на них второе место, проходила модернизация по европейским стандартам во многих сферах, люди приучались платить налоги, быстро рос уровень жизни, сокращалась коррупция, повышалось качество госуправления.



Однако вариант альянса России и ЕС воспринимался американцами как большая угроза. Соответственно, в глазах Вашингтона резко возросла роль Украины – как страны, где сталкивались интересы Евросоюза и РФ, и борьба за влияние на которую могла бы разрушить отношения России и Европы.

Во-вторых Москва активизировала интеграционные процессы в СНГ, запустив Таможенный союз, в который входили РФ, Беларсь и Казахстан (Путин презентовал ТС как способ усилить позиции постсоветских стран перед переговорами об экономическом альянсе с ЕС). В Таможенный союз Кремль пытался завлечь и Украину, чего не хотел допустить Запад.

Наконец, добавилось и личностное противостояние: американцы противились третьему президентскому сроку Путина. По словам российского оппозиционера Гарри Каспарова, Байден во время визита в Москву в марте 2011 года прямо сказал Путину, что ему не нужно вновь баллотироваться на пост президента (Каспаров утверждает, что об этом разговоре сообщил сам Байден на встрече с российской оппозицией и этот факт с тех пор никто не опроверг). Путин не послушался и в 2012 году переизбрался. Требование США не баллотироваться и отказ Путина его выполнять еще более накалили отношения между между Москвой и Вашингтоном, переведя их на уровень "личняка" - американцы стремились наказать Путина за "непослушание", чтоб другим было неповадно, а Путин хотел им показать, что он "реальный пацан", с которым нужно говорить на равных, а не указывать, что ему делать, а чего не делать.

У Украины, возможно, даже в таких условиях все ж таки был шанс избежать превращения в поле боя. Шанс уйти с назревающего конфликта в "геополитическое СЗЧ", заняв подчеркнуто нейтральную позицию, стараясь не обострять противоречия РФ и ЕС на украинском направлении, а наоборот, пытаясь их, по возможности, сгладить. Но для такой стратегии, как минимум, был необходим консенсус по этому поводу внутри Украины, которого и близко не наблюдалось. Янукович бросил в тюрьму Тимошенко, а оппозиция запускала в народ кричалки "спасибо жителям Донбасса, за президента пид@раса".

Наконец, роковую роль сыграло то, что Янукович, не оценив опасность для Украины и себя лично нарастающего противостояния между РФ и Западом, решил, по привычке, на нем заработать, подбросив уголька в топку геополитических противоречий.

Хотя первоначально Янукович вел очень осторожную политику. Подписал с Россией Харьковские соглашения по Черноморскому флоту в обмен на скидку на газ. А также провел через Раду закон "О принципах внешней и внутренней политики", в котором был зафиксирован внеблоковый статус Украины. При этом он продолжал развивать отношения и с Западом.

Но к концу 2010 года сильно выросли мировые цены на нефти, а вслед за ними - и цена на газ для Украины. И Янукович начал тяжелые переговоры с РФ о новой скидке на газ. Кремль готов был ее предоставить, но только в обмен на вступление в Таможенный союз, куда Янукович идти не хотел. Во-первых, он не намерен был делиться контролем над таможней (которая играла большую роль в коррупционных схемах) с какими-либо наднациональными органами. С другой стороны – опасался жесткой реакции Запада и оппозиции.

Поэтому Янукович начал искать способ и скидку на газ (а также прочие преференции от РФ) получить, и в Таможенный союз при этом не вступать. И, как ему казалось, такой способ нашел - активизировать переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, а потом "продать" Путину отказ его подписать. И получить от Москвы все, что нужно без членства в Таможенном союзе. Формально этот план удался практически на 100% - в ноябре 2013 Украина приостановила переговоры о подписании Соглашения, а уже в декабре Путин дал Украине большую скидку на газ и огромный кредит. И все это - без вступления в Таможенный союз. Используя полученный ресурс у Януковича появлялась возможность поднять зарплаты и пенсии накануне президентских выборов, намеченных на март 2015 года, и победить на них.

То есть, Янукович мог бы праздновать грандиозную геополитическую победу, но был один нюанс - к тому времени уже бушевал Майдан.

Во-многом, Янукович его сам подготовил. Стараясь "поднять ставки" в переговорах с Путиным, он изображал из себя ярого евроинтегратора, а официальная пропаганда подавала Ассоциацию с ЕС примерно также как в советские времена рассказывали о грядущем наступлении коммунизма. Это породило огромные надежды у значительной части населения ("вот-вот мы вступим в ЕС!"). Предвкушал уже как он "уделает Путина" и Запад.

И когда вдруг, без особого объяснения причин, Янукович нажал на педаль "стоп", остановив переговоры по Соглашению об ассоциации, это вызвало бурю и внутри страны, и за ее пределами. А оппозиция и близкие к ней бизнесмены увидели в этой буре шанс, возглавив Майдан, убрать от власти "донецких" и самим вместо них сесть на коррупционные схемы.

Янукович совершил слишком крутой поворот, не смог удержать ситуацию под контролем и Майдан его снес.

Дальнейшее хорошо известно (подробно на данную тему мы писали здесь и здесь).

Последующие события затмили собой то, что этому предшествовало. Включая и Майдан 2004 года.

Но о нем важно помнить, чтоб понимать истоки проблем, которые начались не в 2022 году и даже не в 2014-м.



