21 ноября 2013 года журналист Мустафа Найем написал свой знаменитый пост в ФБ: "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите чай, кофе, хорошее настроение и друзей".

Пост дал старт событиям, которые позже получили название Евромайдана. Поводом для акций протеста стал отказ президента Януковича вести переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Последующие события с конца 2013 года и до сегодняшнего дня хорошо известны. Небесная сотня погибших на Майдане, тысячи погибших в войне на Донбассе и десятки, а возможно уже и сотни тысяч, погибших после 24 февраля 2022 года.

Но эти 10 лет поменяли не только Украину.

Мир 2013 года был совсем другим, чем сейчас. Кое-где еще тлели конфликты (Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Йемен), между Россией и Западом, между Западом и Китаем существовали противоречия, но в те времена считалось безумием само обсуждение вероятности того, что они могут привести к большой войне. Наоборот – крепли экономические и прочие связи России с ЕС и заявления о создании в обозримом будущем "единой Европы от Лиссабона до Камчатки" звучали постоянно. Да и весь мир становился все более глобальным и взаимосвязанным. И, казалось, что, преодолевая разногласия, человечество движется к единству и эре процветания, основанной на техническом прогрессе и уважении разных культур.

Сейчас же тема новой мировой войны и прямого столкновения ведущих мировых держав вплоть до ядерного апокалипсиса обсуждается повсеместно.

И одной из ключевых точек для старта процесса стал пост Мустафы Найема. В этом плане по своему историческому значению он стоит в одном ряду с убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево в 1914 году сербским гимназистом Гаврило Принципом, что дало старт Первой мировой войне, краху европейских империй и созданию новой реальности, в которую погрузилось человечество в 20 веке.

Естественно, также как и выстрел Принципа в 1914 году, так и пост Найема в 2013 году был лишь поводом, а не реальной причиной последующих бурных событий.

Они определялись куда более глобальными факторами, проистекающими из противоречий мировых держав. Конкретно в 2013 году это было стремление России вовлечь Украину в свои интеграционные проекты на постсоветском пространстве (Таможенный Союз), чему усиленно пытался помешать Запад, предлагавший Киеву заключить Соглашение об ассоциации с ЕС. Это наложилось на внутриполитические противоречия в Украине, где возникла широкая коалиция сил, желавших убрать от власти Януковича, либо, как минимум, ограничить его власть.

И, также как и Принцип в 1914 году (а, точнее, организация "Млада Босна", в которой он состоял и которая организовала покушение на эрцгерцога), Найем почти 100 лет спустя вряд ли желал столь радикальных изменений в мире, затем последовавших. Очевидно, преследовались более локальные цели.

Однако именно действия Принципа и Найема, волею судьбы, стали поворотной точкой для истории, соответственно, 20 и, возможно, 21 века.

При этом после 2013 года было много моментов, когда, казалось, что вот-вот все закончится, замирится и остановится. Но каждый раз внезапно происходил некий "взрыв", который переводил противостояние на новый уровень.

Акции ноября 2013 года в Киеве были относительно немногочисленны, а после того, как Янукович отказался подписывать в Вильнюсе Соглашение об ассоциации, имели вполне понятную перспективу сойти на нет. Но зачем-то в окружении президента решили разогнать остатки Майдана под предлогом установления елки. Попытка привела к столкновениям, кадры разгона протестующих возбудили гнев значительной части общества и через день на улицы в Киеве вышли уже сотни тысяч людей.

1 декабря протестующие попытались штурмом взять здание Администрации президента на Банковой. Атака была отбита "Беркутом" и внутренними войсками, кадры побоища смотрела вся Украина, радикально разделившись в своих симпатиях – кто на чьей стороне.

К середине января 2014 года Майдан вновь стал затухать. Но тут регионалы приняли так называемые "диктаторские законы", что вызвало новое обострение. Через несколько дней часть протестующих, назвавшаяся "Правым сектором", атаковала кордоны Беркута и внутренних войск на улице Грушевского. Началось силовое противостояние, в ходе которого со стороны майдановцев появились первые погибшие. Это резко радикализовало ситуацию, придав новый импульс акциям протеста. Также, как и появление в Киеве бандитов-"титушек", которых призвали власти для помощи в борьбе с Майданом.

К середине февраля противостояние между властью и Майданом зашло в тупик и были заключены первые компромиссные договоренности – протестующие ушли из здания Киевской горадминистрации, правительственные подразделения разблокировали улицы. Но уже 18 февраля самооборона Майдана попыталась прорваться к зданию Рады, начались столкновения, которые переросли в грандиозную бойню.

К утру 20 февраля казалось, что стороны снова близки к компромиссу. Власти и лидеры Майдана договорились о перемирии, ожидался визит в Киев министров иностранных дел Польши, Германии и Франции, а также спецпредставителя президента России для заключения договоренности о прекращении противостояния. Но рано утром 20 февраля группа майдановцев из здания Консерватории открыла огонь по правоохранителям на Майдане (этот факт установлен следствием во времена президентства Петра Порошенко). Началась новая бойня, в которой погибли десятки людей.

Договоренности об урегулировании кризиса при участии иностранных посредников были заключены 21 февраля (они предусматривали возврат Конституции 2004 года с ограниченными полномочиями президента, а также выборы главы государства до конца 2014 года), но они уже мало кого не интересовали – крови пролилось много. Майдан требовал не идти на компромиссы с властью.

21 февраля Янукович уехал из Киева в Харьков и к утру 22 февраля фактически потерял власть – Межигорье захватили майдановцы, они же смогли создать свое большинство в Раде, назначив спикером Турчинова. Почти вся Партия Регионов и элиты юго-востока давали понять, что не готовы к дальнейшему противостоянию (что показал съезд в Харькове 22 февраля, на который не пустили Януковича). Это открывало дорогу к компромиссам и договоренностям по управляемому транзиту власти. Однако внезапно Рада 22 февраля по предложению Турчинова принимает решение об отстранении Януковича от власти по причине, которая Конституцией не предусмотрена – с формулировкой "самоустранение от исполнения обязанностей". Именно это дало основание России и противникам Майдана квалифицировать произошедшее как государственный переворот. А фактическая поддержка отстранения Януковича Западом была расценена Путиным как прямой "кидок" и нарушение договоренностей, заключенных 21 февраля, о чем он потом неоднократно говорил.

Впрочем, даже эта ситуация еще не предопределяла большой конфликт. Значительная часть вождей Майдана, включая будущего президента Порошенко, не были настроены изначально антироссийски. Наоборот – пытались с Москвой договориться, так как видели в хороших отношениях с Россией залог своего хорошего заработка. Все помнят, что Порошенко закрыл свою фабрику в Липецке лишь в 2017 году. Также хорошо известна и запись его милого разговора с Путиным в 2015 году про "жму руку-обнимаю". И это все уже после войны на Донбассе и аннексии Крыма. Можно только представить, каким глубоким было бы взаимодействие Порошенко и Москвы, если бы не было ни войны, ни аннексии. Вопрос о вступлении Украины в НАТО бы точно не стоял (зачем нужно НАТО, если в России можно было бы открыть еще несколько кондитерских фабрик). А радикальных майдановцев и националистов Порошенко и его силовики, если б не война, смогли бы нейтрализовать очень быстро. Судьба Саши Белого, убитого милицейским спецназом, всем известна.

Но тут свой ход сделал Путин, дав приказ на аннексию Крыма. Почему он пошел на это? Сам Путин потом говорил, что предотвращал таким образом "размещение в Крыму базы НАТО", хотя никаких предпосылок к этому тогда не было. Распространена версия, что им двигали психологические и политтехнологические мотивы: он хотел как-то максимально жестко ответить на то, что посчитал "унижением" со стороны Майдана и "кидком Запада", дабы показать всему миру, что он "сильный правитель" и такого не прощает. Встречаются и другие объяснения. Но, так или иначе, аннексия стала поворотной точкой в отношениях между двумя странами, обозначив начало прямого конфликта.

Впрочем, тогда многие думали, что на Крыме все и закончится. Пророссийские выступления на юго-востоке к концу марта почти сошли на нет. Санкции Запада были довольно мягкими, а из Москвы шли сигналы, что "дальше Крыма никто не пойдет". Но тут вдруг в апреле были провозглашены "ДНР" и "ЛНР", а вскоре в Славянске появился отряд Гиркина-Стрелкова, что полностью перевернуло ситуацию. Украинские власти объявили АТО, на Донбассе начались боевые действия. Но первые месяцы они были довольно ограниченными. Москва, в отличие от Крыма, открыто свои войска не вводила. Более того, российские СМИ писали, что активность Гиркина и назначенного "премьером" "ДНР" Бородая – это якобы самодеятельность отдельных "башен Кремля" и группы олигарха Малофеева, а не политика российских властей, не желавших тогда ввязываться в большую войну, будучи не готовыми ни к ней, ни к тем санкциям Запада, которые могли бы за этим последовать. Тогда же Путин призвал "ЛДНР" не проводить "референдум" в мае. Естественно, трудно было поверить, что Кремль был тогда не причастен к событиям на Донбассе. Но в любом случае, пространство для переговоров все еще оставалось. В Украине же президентом стал Порошенко, он встретился с Путиным в рамках "нормандской четверки", в Киев вернулся посол РФ Зурабов (хороший знакомый Порошенко), в Донецк на переговоры с "ЛДНР" отправился спецпредставитель Порошенко Леонид Кучма. На Донбассе же было объявлено перемирие. И к концу июня многим казалось, что все идет к заключению неких договоренностей о прекращении войны и автономии для Донбасса. Нечто вроде позже подписанных "Минских соглашений", которые в июне 2014 года реализовать было бы намного проще, чем в последующем.

Но Порошенко 30 июня дал приказ о выходе из перемирия и начале наступления украинских войск. ВСУ тогда накопили значительные резервы, отряды "ЛДНР" были разрозненны и плохо вооружены, а, главное, на Банковой были уверены, что Россия напрямую в войну не вмешается. Расчет оказался неверным. После успехов ВСУ в июле, война пошла по негативному для Украины сценарию. Россия, пусть и не афишируя официально, но вмешалась, отправив на войну подразделения своих регулярных войск. По итогу случились изваринский и иловайский котлы. И в сентябре 2014 года были заключены первые Минские оглашения. Они предусматривали перемирие и особый статус в составе Украины для контролируемых к тому времени "ЛДНР" территорий. Реализованы эти соглашения, однако, не были. Боевые действия фактически продолжились, в январе-феврале началось новое обострение, которое закончилось новым перемирием и вторыми Минскими соглашениями. После этого перемирие, хоть и нарушалось периодически, но боевых действий такого масштаба, как летом 2014 года или зимой 2015-го, больше не наблюдалось вплоть до февраля 2022 года (подробно ход войны на Донбассе летом 2014 года мы разбирали здесь).

После вторых Минских соглашений вновь возникло ощущение, что дело идет к урегулированию. Активно продолжался диалог в рамках "нормандской четверки". Россия демонстрировала готовность вернуть Украине контроль над "ЛДНР", если этим районам будет предоставлен особый статус. Украинские власти давать особый статус желанием не горели. Однако, оказывала давление Европа (которая была заинтересована в нормализации отношений с РФ исходя из своих экономических интересов), и США (президенту Обаме перед уходом с поста нужен был успешный "мирный" кейс). Но при этом и в России, и на Западе и, естественно, в Украине были силы, которые выступали категорически против любых компромиссов и активно Минские соглашения торпедировали.

Результат их работы все увидели уже очень скоро. 31 августа 2015 года во время голосования за изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса (одно из условий Минских соглашений) перед зданием Рады в нацгвардейцев националисты бросили гранату, погибло несколько человек. Эти события потом неоднократно использовались как аргумент не реализовывать политическую часть Минских соглашений, чтоб не провоцировать радикальные протесты. В 2016 году стало понятно, что 300 голосов в Раде за принятие изменений в Конституцию нет. В 2017 году с украинской стороны активистами была организована блокада железных дорог на Донбассе, что разорвало хозяйственные связи Украины с неподконтрольными территориями. После чего "ЛДНР" отобрали у украинских собственников их предприятия.

Наконец, президентом США стал Дональд Трамп, которого его оппоненты объявили "русским шпионом", из-за чего он и близко не мог подступиться к любым переговорам с РФ. В 2017 году стало понятно, что Минские соглашения выполнены, скорее всего, не будут. А конфликт переходит в стадию замороженного.

Правда, возникла надежда на урегулирование после прихода к власти Владимира Зеленского, сделавшего достижение мира на Донбассе главным пунктом своей предвыборной программы. Он установил контакт с Путиным, прошли переговоры в Париже, но, в конце концов, украинские власти вновь отказались предоставлять Донбассу особый статус и вносить по этому поводу изменения в Конституцию. Отношения с Москвой стали быстро ухудшаться. Внутри страны началось противостояние власти и ОПЗЖ, СНБО ввело санкции против "каналов Медведчука".

Однако и это, как представлялось многим, не выглядело как путь к войне. Наоборот – несмотря на замороженный конфликт, связи РФ с Европой потихоньку восстанавливались, "Северный поток-2" строился, санкции обходились. Конъюнктура внешних рынков была для России очень хорошей, росла торговля как с ЕС, так и с Китаем. А усиление противоречий США и КНР повышало для обоих сторон значимость отношений с РФ, что давало возможность Москве вести свою игру, наращивая влияние в мире.

И к концу 2021 года казалось, что Россия находится в столь превосходном геополитическом и экономическом положении, что если о чем ее правители и думают, то только не о войне, которую, как известно, от хорошей жизни не начинают. РФ могла бы развивать экономику, повышать уровень и качество жизни населения. Все условия для этого были. Зачем воевать, если никто на тебя не нападает? Тем более, что внутри Украины началась междуусобица, рейтинг Зеленского падал, ни о каком вступлении страны в НАТО не шло и речи. Также как и о "наступлении ВСУ на Донбассе" (большая часть украинцев согласно всем соцопросам выступала против военного решения вопроса). И России даже ничего и делать было не надо – просто наблюдать за процессом, который и так вел к падению Зеленского. Поэтому, когда с ноября 2021 года в западной прессе стали регулярно появляться статьи о подготовке Москвой полномасштабного вторжения в Украину, в них мало кто поверил. Настолько это выглядело нелепым и безумным с точки зрения не только интересов РФ, но и лично Путина (под каким бы углом на них не посмотреть). Максимум, что ожидалось – это признание "ЛДНР" с последующим присоединением к РФ.

Но наступило 24 февраля 2022 года, которое стало шоком для многих. На годовщину вторжения мы уже подробно анализировали, почему Путин решил напасть на Украину. Если кратко, то ввод санкций СНБО против Медведчука и его телеканалов в начале 2021 года был воспринят Кремлем как сигнал от Киева и Запада о том, что приход к власти лояльных Москве сил через выборы невозможен. Поэтому ставка была сделана на силовой путь. Изначальный план не предусматривал аннексию территории Украины (по крайней мере сразу). Он заключался в установлении в Киеве пророссийского правительства и в полной смене геополитического курса страны. С учетом того, что выполнить эти задачи Путин был намерен сравнительно небольшими силами – войском в 150-180 тысяч солдат, то, изначально, его расчет был на то, что Украина не окажет серьезного сопротивления. Почему он так думал – точного ответа нет. То ли он сам себя в этом убедил, то ли ему предоставили ложные данные (по одной из конспирологических версий, к нападению на Украину Путина подтолкнула часть его окружения, рассчитывая, на фоне тяжелой ситуации на фронте, организовать отстранение президента РФ от власти, повторив февраль 1917 года). В любом случае то, что расчет оказался ложным стало понятно уже в начале марта, когда выяснилось, что ВСУ сдаваться не намерены, а Зеленский из Киева никуда не сбежал.

Судя по всему, уже тогда Путин понял, в какую грандиозную ловушку он попал. А потому постарался из нее как можно быстрее вырваться. В течение марта шли переговоры, по итогам которых Москва согласилась отвести войска на линию 24 февраля 2022 года в обмен на нейтральный статус Украины (а если верить Шредеру, то Путин был согласен вернуть и весь Донбасс в Украину с особым статусом).

В конце марта, после встречи в Стамбуле, казалось, что все идет к заключению мирного соглашения. Но уже в апреле ситуация изменилась – от заключения договоренностей отказалась украинская власть, взяв курс на "войну до выхода на границы 1991 года". В Киеве заявляли, что позиция изменилась после Бучи. В СМИ писали, что отказаться от заключения мира на компромиссных условиях Украину убедили западные союзники и, в первую очередь, Борис Джонсон.

Россия была вынуждена втянуться в длительную войну, к которой изначально не готовилась, а потому импровизировала на ходу – объявила об аннексии захваченных территорий, потом, после ряда поражений, отступила с части из них, провела мобилизацию, чудом избежала краха государственности в ходе мятежа Пригожина, нарастила выпуск оружия, отразила украинское наступление 2023 года, сама перешла в наступление на отдельных направлениях. То есть, несмотря на прогнозы, смогла удержать захваченные территории и не погрузилась в смуту.

Все это уже породило разговоры, что война идет к своему завершению, раз ни одна из сторон не добилась быстрой и решительной победы. Говорят об "усталости Запада", о скорой "заморозке конфликта", о том, что не за горами уже переговоры, перемирие, "корейский сценарий" и прочее.

Но, как мы видим, так уже на протяжении последних 10 лет было неоднократно. И каждый раз происходило нечто, после чего шли прахом надежды на то, что "этот кошмар вот-вот закончится и все успокоится" – и в феврале 2014 года, и в июне 2014 года, и в феврале 2022 года, и в марте-апреле 2022 года.

Как будто есть некий невидимый режиссер, который раз за разом повторяет: "надо продолжать".

А может и нет никакого режиссера. А есть просто воронка ненависти, в которую после пролитой крови втягиваются все больше и больше людей, умножая смерти и страдания, есть "логика войны" у всех участвующих в ней сторон ("на войне с врагом не договариваются, его уничтожают"), помноженная на личные амбиции и комплексы политических лидеров, а также на глобальную борьбу за влияние и контроль над ресурсами, одной из самых горячих точек которой с конца 2013 года стала Украина.

И главный вопрос – как теперь вырваться из круга войны, крови и слез. Но если на это представится хоть один шанс, им нужно будет сразу воспользоваться. А затем, сделав выводы из трагического десятилетнего пути, не допустить, чтоб война повторилась.