Расстрелы на Майдане. Суд вынес приговоры пяти "беркутовцам"
Святошинский райсуд Киева после 7 лет рассмотрения вынес приговоры пяти "беркутовцам", признав их виновными в расстреле протестующих Евромайдана.
Суд присяжных, который почти год находился в совещательной комнате, назначил им следующие наказания:
- Олегу Янишевскому – пожизненное лишение свободы;
- Павлу Аброскину – 15 лет лишения свободы;
- Сергею Зинченко – 15 лет лишения свободы;
- Александру Маринченко – 5 лет лишения свободы;
- Сергей Тамтура – оправдан.
Трех из них судили заочно: Олега Янишевского, Павла Аброскина и Сергея Зинченко в конце 2019 года передали по обмену пленных в "ЛДНР". Маринченко и Тамтуру также передали по обмену, но они вскоре после этого вернулись в Киев.
Суд также удовлетворил часть гражданских исков потерпевших.
Прокуратура заявила, что будет обжаловать это решение. Что именно ее не устраивает, она не уточнила.
Напомним, что на днях Офис генпрокурора объявил о передачи в суд еще одного обвинения против шести "беркутовцев", которых подозревают в расстреле протестующих Евромайдана в феврале 2014 года.
Тогда погибли 48 человек, были ранены 90.