Святошинский райсуд Киева после 7 лет рассмотрения вынес приговоры пяти "беркутовцам", признав их виновными в расстреле протестующих Евромайдана.

Суд присяжных, который почти год находился в совещательной комнате, назначил им следующие наказания:

Олегу Янишевскому – пожизненное лишение свободы;

Павлу Аброскину – 15 лет лишения свободы;

Сергею Зинченко – 15 лет лишения свободы;

Александру Маринченко – 5 лет лишения свободы;

Сергей Тамтура – оправдан.

Трех из них судили заочно: Олега Янишевского, Павла Аброскина и Сергея Зинченко в конце 2019 года передали по обмену пленных в "ЛДНР". Маринченко и Тамтуру также передали по обмену, но они вскоре после этого вернулись в Киев.

Суд также удовлетворил часть гражданских исков потерпевших.

Прокуратура заявила, что будет обжаловать это решение. Что именно ее не устраивает, она не уточнила.

Напомним, что на днях Офис генпрокурора объявил о передачи в суд еще одного обвинения против шести "беркутовцев", которых подозревают в расстреле протестующих Евромайдана в феврале 2014 года.

Тогда погибли 48 человек, были ранены 90.