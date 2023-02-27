В Украине будут заочно судить экс-командира спецроты киевского "Беркута" Дмитрия Садовника, сообщает Офис генпрокурора.

По версии следствия, милиционеры под его руководством применили против участников протеста боевое оружие, в результате чего погибли 48 человек, а 90 - получили ранения.

Ему инкриминируют препятствование проведению мирных акций протеста, превышение служебных полномочий, совершение террористического акта, причинение тяжких телесных повреждений, умышленные убийства и покушения на умышленное убийство участников акций протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре, "в связи с укрывательством обвиняемого на территории страны-агрессора и приобретения ее гражданства", сообщает Офис генпрокурора.

Напомним, экс-командир роты "Беркут" Дмитрий Садовник скрылся из под домашнего ареста в сентябре 2014 года. Тогда сообщалось, что он уехал в РФ и получил российское гражданство. Другие "беркутовцы" из той же роты, которые проходят по этому же делу, отрицают свою вину в стрельбе по участникам акций протеста 20 февраля.

Напомним, в июне 2021 года суд дал по три года двум "беркутовцам" - Виктору Эйсмонту и Владимиру Мохоне.

Также мы сообщали, что экс-замсекретаря СНБО времен Януковича Владимира Сивковича будут судить за организацию разгона "студенческого майдана". По данным СБУ, Сивкович с 2014 года живет в России и, по оперативной информации украинских спецслужб, сотрудничает с российскими силовыми структурами.