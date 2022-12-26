Дело бывшего замсекретаря СНБО времен Януковича Владимира Сивковича передали в суд. Его будут судить за организацию разгона "студенческого майдана" в ноябре 2013 года. В то время пост замсекретаря СНБО занимал Владимир Сивкович.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграм-канале.

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года он "организовал и контролировал насильственный разгон "Беркутом" протестующих.

"Вследствие этого нанесены телесные повреждения разной степени тяжести 55 гражданам, причинены насильственные действия, которые причинили физическую боль еще более 30 потерпевшим", - сообщает Офис генпрокурора.

Напомним, по данным СБУ, экс-замсекретаря СНБО времён Януковича Владимир Сивкович с 2014 года живет в России и, по оперативной информации украинских спецслужб, сотрудничает с российскими силовыми структурами.

Следствие считает, что ранее Сивкович передавал российскому куратору сведения, составляющие государственную тайну, влиял на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.

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