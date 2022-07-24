Стали известны подробности дела о государственной измене экс-главы управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича. Он действовал под кураторством бывшего заместителя секретаря СНБО во времена Януковича Владимира Сивковича, который после 2014 года жил в Москве.

По данным следствия, оба работали на российские спецслужбы, по меньшей мере, с июня 2019 года и создали основу для быстрого захвата южных регионов Украины, пишет Obozrevatel.

По данным следствия, Сивкович и Кулинич входили в организацию, созданную начальником 9-го (украинского) управления Департамента оперативной информации 5-й Службы федеральной службы безопасности РФ Игорем Чумаковым. Участвовали в ней и другие украинцы.

Сивкович и Кулинич взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины: передавали куратору сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.

Именно Кулинич под координированием Сивковича, сообщает источник, в конечном итоге обеспечил быстрый захват южных областей Украины, утаив информацию о планах по наступлению армии РФ из Крыма от руководства СБУ и государства.

О том, что вторжение начнется в ближайшие часы, контрразведчики СБУ доложили Кулиничу в 1:03 в ночь на 24 февраля - через сообщения в чате мессенджера, который использовался руководством и личным составом ГУ СБУ в Крыму для оперативного обмена информацией. Кулинич, прочитав текстовое сообщение и шифровку для Киева - не подписал сообщение для руководства СБУ и не предоставил никаких указаний подчиненным относительно информирования государственной власти о планах врага.

Именно поэтому нападение РФ со стороны Крыма стало неожиданностью для Вооруженных Сил Украины, а затем Россия смогла быстро захватить южные регионы Украины.

В тандеме Сивковича и Кулинича первый координировал деятельность второго и завербованных им лиц.

Кулинич как лично, так и с помощью других собирал необходимую ФСБ секретную информацию и передавал ее Сивковичу.

Следователи также утверждают, что Сивкович заранее знал о подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину со стороны оккупированного Крыма – и одной из его задач было сделать так, чтобы в момент наступления 'часа Х' – начала вторжения – высшее руководство государства об этом узнало как можно позже. Исполнителей поставленных задач Сивкович вербовал через созданный в Москве политический офис, под ширмой общественно-политической деятельности, считает следствие.

Благодаря Кулиничу и Сивковичу, а также их людям в высшем руководстве СБУ, противник с 2019 года знал все, что его интересовало, о деятельности высших должностных лиц государства и о процессах в СБУ, получал данные об отработке уголовных элементов на территории Украины, проводившейся СБУ. Силами Кулинича и Сивковича было пролоббировано несколько назначений на видные должности в СБУ.

В распоряжении следствия есть доказывающие вину Кулинича телефонные разговоры с Сивковичем.

Ранее мы публиковали подробности задержания экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, что известно про бывшего крымского главу СБУ Кулинича, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ.