Силовики задержали бывшего главу СБУ Крыма. Видео
Задержан бывший глава СБУ Крыма Олег Кулинич.
Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.
Олег Кулинич возглавлял управление АРК до марта 2022 года. Президент Владимир Зеленский снял его с должности после полномасштабного вторжения России.
Ранее мы подробно рассказывали о бывшем главе СБУ Крыма, которого подозревали в учебе в Академии ФСБ.
Также "Страна" сообщала, что СБУ задержала корректировщиков недавних обстрелов Николаева и Баштанки.
Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.