Задержан бывший глава СБУ Крыма Олег Кулинич.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

Олег Кулинич возглавлял управление АРК до марта 2022 года. Президент Владимир Зеленский снял его с должности после полномасштабного вторжения России.

Ранее мы подробно рассказывали о бывшем главе СБУ Крыма, которого подозревали в учебе в Академии ФСБ.

Также "Страна" сообщала, что СБУ задержала корректировщиков недавних обстрелов Николаева и Баштанки.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.