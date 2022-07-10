Группа украинских военных скрутила полицейских, которых обвиняли во взимании поборов на дорогах.

Видео об этом инциденте распространяется в сети.

На полицейских военным пожаловался один из пострадавших от поборов под Харьковом. Военные вместе с ним подъехали к полицейским, уложили их лицом вниз на обочине и связали им руки за спиной.

Ранее мы писали, что украинских таможенников обвинили в создании системы поборов. Сотрудники таможни берут по 100 долларов с машин с "нулевой растаможкой".

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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