Украинский бизнесмен Сеяр Куршутов заявил об активизации системы поборов на таможне. Причем "навар" требуют даже с автомобилей с "нулевой растаможкой". По его словам, "случайные начальники таможен не теряют времени зря". Вырученные на поборах деньги они, пользуясь случаем, с успехом вкладывают тоже в пригон авто, которые не требуют растаможки.

"В последние недели, оправившиеся от шока первых недель войны таможенники организовали системный сбор 100$ с каждого приехавшего на "нулевую растаможку" легкового автомобиля. За беспрепятственное оформление. Но и этих, скромных по довоенным меркам, поборов некоторым оказалось мало и они вложили таможенный "общак" в пригон автомобилей под "нулевую растаможку", - написал бизнесмен в соцсети.

"Публикую полный эксклюзивный список, беспошлинно ввезённых в страну иномарок 2017-2022 годов выпуска и рекордсменов многократно воспользовавшихся возможностью беспошлинного оформления автомобилей с 1.04 до 13.04", - написал Куршутов.

Напомним, в Украине официально сделали бесплатным растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом, опубликован и уже вступил в силу. Также мы сообщали, что под нулевую растаможку в Украину везут тысячи иномарок. На границе - огромные очереди.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.