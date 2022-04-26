Анализируем ситуацию на 62-й день войны.

Ситуация на фронте 26 апреля

Утром ВСУ сообщили, что противник наступает на село Заводы (Заводье) к юго-западу от Изюма.

Россияне утверждают, что уже взяли его под контроль (украинские источники вчера заявляли, что оно перешло под контроль ВСУ), как и соседнее село Спиваковка (бывший Червоный Шахтер). Наступление идет в сторону укрепленного узла ВСУ - Великой Камышевахи.

К югу от Изюма противник наступает на Долгенькое и Курульки.

В британской разведке сегодня сообщили о тяжелых боях к югу от Изюма, где российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока.

Также идут бои в районе Рубежного, которые в "ЛНР" и России уже называли полностью взятым. Но украинские источники это не подтверждают.

Южнее, в Попасной, судя по заявлениям губернатора Сергея Гайдая, сейчас одно из самых ожесточенных сражений.

В Запорожской области враг наступает на Трудолюбовку - поселок в 20 километрах к востоку от Запорожья. Кроме того, украинские силы готовят Запорожье к возможному нападению России с юга, сообщает британская разведка.

В Николаеве готовятся к наступлению РФ и либо штурму, либо к осаде. Мэр Александр Сенкевич заявил, что в областном центре оборудуют оборонительные сооружения. По его словам, Россия через Крым перебрасывает оружие и ресурсы, накапливает их в Херсонской области.

Украинские власти заявляют, что в Херсонской области уже готовится "референдум" об отделении от Украины. В России пока этого не подтверждают.

То есть в целом Украина пока по всем направлениям обороняется. При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина пойдет в контрнаступление, как только получит оружие от Запада.

"У нас тяжелого оружия нет сейчас. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление", - сказал он в эфире телемарафона.

Отметим, что РФ усилила обстрелы украинских железных дорог с целью сорвать эти поставки. И сегодня это продолжилось (о чем еще будет сказано ниже).

Также сегодня в течение дня внимание было приковано к Приднестровью - там прошла серия взрывов, в которых "власти" непризнанной "республики" фактически обвинили Украину. В сводке Генштаба ВСУ говорится, что российские подразделения в ПМР приведены в состояние полной боевой готовности. Подробнее о ситуации в Приднестровье читайте здесь.

"Азовсталь" и Мариуполь

В сводках по Мариуполю идут стандартные заявления: противник наносит удары по "Азовставли".

Открытый вчера Россией очередной коридор для выхода с территории завода мирных жителей остался пустым - через него никто не вышел. Украина заявила, что этот коридор с ней не согласован и требует, чтоб он был открыт при участии ООН. И эта история повторяется уже который раз.

Кроме того, Москва считает, что подразделения ВСУ с "Азовстали" должны сдаться в плен, Киев категорически против этого и требует, чтобы их отпустили. На что РФ не соглашается по двум причинам.

1. Основную массу запертых на заводе военных составляет полк "Азов", к которому у РФ особое отношение. Также в Москве считают, что там воюет немало иностранцев. Плен этих людей Россия преподнесла бы как свой крупный успех.

2. У Киева нет, видимо, паритетного количества военнопленных, чтобы выменять такое количество защитников Мариуполя (как утверждается, их там больше тысячи человек).

Поэтому, видимо, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров ответил отказом на предложение Украины о переговорах в Мариуполе, "у стен Азовстали".

Сегодня в разговоре с Путиным организовать выход мариупольского гарнизона пытался президент Турции Эрдоган.

Но российская сторона повторила свои прежние требования: заблокиро­ванные украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен. "Им гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами", - заявил Путин и призвал Киев отдать своим подчиненным такой приказ.

Тем временем боевая операция вокруг "Азовстали" продолжается. Основатель "батальона Восток" Александр Ходаковский ("ДНР") рассказал российским СМИ, что его подразделение постепенно "поджимает" промзону и входит все дальше в наземную часть завода, чтоб сузить периметр блокировки предприятия (а следовательно и меньше сил на эту блокировку оставить).

По "Азовстали" в Мариуполе только за вчера россияне нанесли 35 ударов, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Потери России по данным Британии

Министр обороны Британии Бен Уоллес вчера озвучила свои подсчеты российских потерь на войне с Украиной.

Интересно их сравнить с украинскими данными. Они существенно разнятся.

Бен Уоллес заявил, что с 24 февраля было убито 15 000 российских солдат.

Украина, напомним, заявляет об около 22 000 убитых военных РФ.

По данным британской разведки, потери российской техники включают не менее 530 танков, а также 530 БТР и 560 БМП.

Украина говорит об уничтожении 884 танков и 2258 броневиков всех типов (то есть в два раза больше, чем насчитали британцы).

По авиации расхождение еще сильнее.

По словам Уоллеса, Россия потеряла суммарно более 60 вертолетов и самолетов.

Украина же сообщает о 181 сбитом самолете и 154 вертолетах. То есть разница более чем пятикратная.

Обстрелы. Снова бьют по заводам и "железке"

В Запорожье утром две российские ракеты упали на территорию одного из предприятий города, а третья разорвалась в воздухе.

Как отметили в "Энергоатоме", две крылатые ракеты типа "Калибр" пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС. Они попали в инфраструктурные объекты одного из предприятий областного центра.

"На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом", - сообщили в Запорожской ОВА.

Как стало известно, человек, погибший на месте от осколочных ранений, это дежурный электрик предприятия.

Разрушения после утреннего обстрела Запорожья

Днем военные РФ обстреляли спальный район Харькова. В результате 3 человека погибли, 7 человек были ранены. Среди пострадавших 2 человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оперативное командование "Юг" сообщило о ракетном ударе по Одесской области. Был поврежден мост через Днестровский лиман. Из соображений безопасности движение по нему перекрыли. Информация о пострадавших выясняется.

Фото последствий ударов по мосту через Днестровский лиман опубликовали телеграм-каналы.

Мост через Днестровский лиман после удара

Обстрел этого моста - событие знаковое. Это железнодорожная нитка, которая связывает Одесскую область с территорией Румынии, откуда могут поставляться натовские вооружения. Также нельзя исключать, что связано это с нынешним обострением в Приднестровье, которое сравнительно недалеко от этих мест.

Напомним, что в России сейчас обсуждается возможность нанесения массированных ударов по мостам через Днепр, чтоб перекрыть сообщение Левобережной Украины (где идут сейчас основные бои) с Правобережной (откуда идут основные поставки оружия).

Также только сегодня потушили пожар на двух нефтехранилищах в Брянске, которые взорвались одно за другим (в России считают это диверсией Украины, Украина не комментирует).

На этот счет у Лондона и Москвы возникла перебранка. В Британии заявили, что на такие удары по России Украина имеет полное право - как ответ на агрессию. А также чтобы нарушить российское военное снабжение.

В Москве ответили, что по этой логике могут наносить удары и по британской территории, с которой Киев снабжают вооружениями. Украине же Россия снова пригрозила ударами "по центрам принятия решений".

В общем получился довольно тревожный разговор. Особенно в свете того, что Россия и Китай вчера и сегодня делали заявления о существовании риска Третьей мировой войны. А также с учетом сигналов, которые идут в последнее время из Вашингтона.

Смена стратегии Байдена

После визита в Украину глав Госдепа и Пентагона CNN выпустило материал о смене концепции относительно России в Белом доме.

"Утверждение Остина о том, что США хотят "ослабить" Россию, подчеркивает изменение стратегии Байдена", - пишет агентство.

Новая цель состоит в том, чтобы "победить Россию на поле боя настолько решительно, что она воздержится от любых новых атак".

При этом официальные лица США раньше прямо этого не говорили, отмечают журналисты. Они, наоборот, давали понять, что урегулирование путем переговоров может быть достигнуто.

Теперь же считается, что "военная поддержка Украины может привести к серьезным ударам по России, которые ослабят ее долгосрочный военный потенциал, что принесет стратегическую пользу США". Поставки оружия Украине источники CNN называют "инвестицией в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие".

При этом у данной стратегии сами же власти США видят ограничение. Действовать приходится аккуратно по двум причинам. Во-первых, из-за сопутствующего ущерба, который жесткие санкции могут нанести мировой экономике. Во-вторых из-за риска того, что Путин может "разозлиться", если его загнать в угол (то есть намек на ядерный конфликт или более жестокие удары по Украине, не связанные уже ничем).

В этом смысле чиновники США считают публичные заявления главы Пентагона Ллойда Остина о намерении "ослабить Россию" слишком откровенными и дающими РФ повод говорить о том, что НАТО агрессивная организация. Но в целом, отмечает издание, заявления Остина отражают реальную стратегию Вашингтона.

Отметим, что с учетом этой стратегии довольно туманными становятся перспективы мирных переговоров Украины с Россией. Декларируя все более масштабную военную поддержку, Запад дает понять Киеву, что правильно было бы не идет сейчас на какие-то компромиссы с Россией, а воевать дальше. До еще большего "ослабления" Москвы.

Вопрос только в том, что основную тяжесть этой борьбы придется вынести Украине. Потому что вестись она будет силами украинцев на украинской же территории. И чем дольше она будет продолжаться, тем более высокая будет цена.