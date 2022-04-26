С вечера понедельника наблюдается быстро рост напряженности в Приднестровье.

"Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") - это самопровозглашенное "государство", находится на международно-признанной территории Молдовы. Свою "независимость" "ПМР" объявила после распада СССР. Попытка молдавских властей вернуть территорию силой в июне 1992 года закончилась неудачно. Приднестровцам помогли российские войска. С тех пор они там и остаются на правах миротворческого контингента.

"ПМР" и Молдова урегулировали на определенном уровне свои отношения и с тех пор вместе сосуществуют без войны. Хоть Молдова и не признает "ПМР", а "ПМР" считает себя "независимым государством" (фактически оно подконтрольно России).

Но буквально вчера ситуация стала развиваться в направлении эскалации.

25 апреля неизвестные обстреляли здание "МГБ" в Тирасполе (столица "ПМР"). Сегодня с утра взрывы продолжились. Были подорваны вышки радиоцентра, звучали взрывы на военном аэродроме. Местные "власти" уже заявили об "украинском следе" в произошедшем.

Ситуация напоминает то, что происходило в Донецке накануне начала большой войны с Россией. Что породило прогнозы о том, что вскоре против Украины может быть открыт еще один фронт.

Впрочем, ситуация имеет принципиальное отличие. Донбасс имеет общую границу с РФ и потом было совершенно понятно, что Россия может вмешаться в ситуацию военным путем. Приднестровье - это анклав, зажатый между Молдовой и Украиной. Собственно российских войск там немного. Также немногочисленна и армия самой ПМР, чтоб проводить наступательные действия против Украины.

При этом уже больше недели в ходу информация о том, что российские войска готовятся наступать в сторону Приднестровья. Но пока они отстоят от границ непризнанной "республики" на приличном расстоянии (к востоку от Николаева) и пока не демонстрируют высоких темпов продвижения вперед (уже больше месяца там идут позиционные бои). Хотя, не исключено, что в ближайшее время они попробуют перейти в наступление (о такой вероятности говорит, например, мэр Николаева Сенкевич). Исходя из такой вероятности, движения в Приднестровье действительно могут быть предвестником подготовки удара оттуда по ВСУ. Тем более, что в последнее время активизировались ракетные удары по Одессе. Сегодня был поврежден мост через Днестровский лиман (стратегически важная артерия для доставки грузов в Одессу с румынской границы).

На этом фоне в Украине обсуждается вопрос о необходимости нанести самим удар по Приднестровью. О подготовке к "вторжению" в "ПМР" со стороны Украины, Молдовы и Румынии активно пишут и российские телеграмм-каналы.

"Страна" отвечает на главные вопросы о том, что происходит в Приднестровье.

1. Что известно о взрывах и как их комментируют власти?

Первые сообщения о взрывах в самопровозглашенном Приднестровье появились вчера вечером, 25 апреля.

СМИ сообщали о хлопках у здания "Министерства госбезопасности" в Тирасполе. Они были настолько сильные, что в соседних окнах вылетели стекла.

На одном из фото, опубликованном журналистами, были видны отстрелянные тубусы от гранатометов, лежащие на дороге.

Затем люди слышали взрывы из приднестровского села Парканы, где есть воинская часть.

Сегодня взрывы продолжились. Вслед за "МГБ" были взорваны две вышки связи.

По предварительным данным "МВД ПМР", из-за последствиями инцидента стал вывод из строя двух антенны радиоцентра, выполнявших функцию ретрансляции российского радиоэфира. Через "Маяк" вещает радиео "Голос России", государственное радио Приднестровья и даже ретранслируются передачи китайского радио.

Кроме обстрела вышек в Приднестровье был также атакован военный аэродром, расположенный недалеко от Тирасполя, сообщили российские журналисты. Они утверждают, что якобы с дронов 60-мм были сброшены мины "натовского образца".

"Я только вышла на улицу. Очень сильные взрывы, стекла посыпались. Они на голову сыпались. И дерево дрожало, за которое я держалась. Было три взрывы. Я побежала в подъезд. Дети были испуганы", — рассказала журналистам местная жительница.

"Мы сидели на скамеечке. Потом бабах раз, два, три. Мы побежали. Я сижу, вся дрожу, уже лекарства выпила", — дополняет пожилая женщина.

Уже вчера начались реакции разных сторон.

В Кишиневе заявили, что это провокация. "Целью инцидента является создание поводов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями", — заявило Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы.

Также президент Майя Санду созвала заседание Совета безопасности по этому вопросу.

Комментариев со стороны официальных лиц России и "ПМР" относительно взрывов в Тирасполе на момент подготовки материала не было.

В российских телеграмм-каналах активно распространилась версия о том, что Украина, НАТО и Молдова якобы готовят вторжение в Приднестровье, чтобы ликвидировать этот пророссийский анклав.

Украинская разведка, в свою очередь, еще вчера опубликовала сообщение, в котором обвинила во взрывах в Тирасполе российскую ФСБ. В ГУР сообщили, что руководство Приднестровья за три дня было в курсе того, что произойдет.

Цель, по мнению украинской разведки - "оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию".

После всех выступил "Совбез" Приднестровья. Он ввел по "республике" самый высокий уровень террористической опасности - красный. Ранее в комитете, который контролирует российскую миротворческую миссию в Приднестровье заявили, что "руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики".

По итогу в городах Приднестровья установили блокпосты и начали выборочно досматривать въезжающих в города днем, и всех, кто будет въезжать в населенный пункт ночью. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Школы перевели на дистанционку, а парад к 9 мая отменили.

Официальной позиции "ПМР" о том, что произошло, нет. Но российские СМИ со ссылкой на источники в руководстве "республике" пишут, что взрывы устроил "неустановленных лица, которые прибыли с территории Украины, другие теракты связаны с этим".

Также сообщается, что "Украина стремится втянуть Молдову и Приднестровье в конфликт".

2. Почему о Приднестровье все говорят?

Тему непризнанного анклава на территории Молдовы на прошлой неделе актуализировала Россия.

Командующий Центральным военным округом Рустам Миннекаев заявил, что цель РФ в Украине после Донбасса - наступление на юге и выход к границам Приднестровья.

По его словам, контроль над югом Украины - "это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Слова Миннекаева стали первыми более-менее конкретно озвученными территориальными планами российской "спецоперации": отрезать Украину от Черного моря и его портов, деблокировать пророссийскую "республику" в Молдове и соединиться с базирующимся там контингентом войск РФ.

Причем сказано это было с одной стороны действующим российским командующим. С другой - не официальным представителем минобороны РФ или Кремля (там вообще слова Миннекаева отказались комментировать).

То есть, планы прозвучали как бы не совсем официально, и формально целью "спецоперации" осталась "защита жителей Донбасса".

Тем не менее, после заявлений Миннекаева Молдова вызвала российского посла за разъяснениями.

И вот, через несколько дней, в Приднестровье резко обострилась ситуация.

3. Насколько реально, что армия Приднестровья может ударить по Украине?

Итак, украинская разведка считает, что идет создание повода к вмешательству "армии Приднестровья", а также находящихся там российских сил в войну России против Украины.

Это одна из версий того, что происходит. Рассмотрим, насколько это вообще реально.

Армия непризнанной "ПМР" составляет порядка 7500 военных плюс имеет определенное количество резервистов. По официальным данным резерв составляет 80 тысяч человек, но в реальности, вероятно, меньше. По экспертным оценкам - не более 15-20 тысяч человек. Находятся они, по сути, под командованием России.

Находящаяся в регионе Оперативная группа российских войск насчитывает, по данным СМИ, 1700 военных.

При этом у них сохраняется внушительный потенциал по боеприпасам, которые складированы в населенном пункте Колбасна недалеко от границы с Украиной.

То есть примерный потенциал армии Приднестровья плюс РФ - около 10 тысяч военных без учета мобилизации. Ее пока власти "республики" не объявляли (но, не ископчено, что после последних событий объявят).

Для крупного одностороннего наступления наличествующих сил будет недостаточно. Тем более, что какую-то часть военных придется оставить в Приднестровье для охраны границ с Молдовой.

Но теоретически атака из "ПМР" возможна в двух случаях:

Первый - если россияне возьмут Николаев (или обойдут его с севера) и начнут окружать Одессу. Тогда приднестровская армия сможет подойти к городу с северо-запада навстречу наступающим российским войскам.

Второй - нанести удар в сторону Белгород-Днестровского, чтоб отрезать Одессу от границы с Румынией.

Отметим, что оба действия имеют смысл только в случае, если Россия прорвет оборону ВСУ под Николаевом, форсирует Южный Буг и начнет масштабное наступление на юге, которое и поддержат из Приднестровья. Но пока никакого наступления на этом фронте не происходит.

Самостоятельно начинать такую операцию без перспектив быстрого соединения с основными силами российской армии для Приднестровья самоубийственно.

Так как военного успеха имеющимися силами "ПМР" достичь не сможет, зато появится очень плохая для России и "республики" дипломатическая коллизия. Вторжение из Приднестровья (то есть, с международно признанной территории Молдовы) в Украину даст возможность Киеву обратится к Кишиневу с требованием пресечь агрессию, что создаст основу для удара по ПМР с двух сторон: из Украины и Молдовы. Последняя, вполне возможно, официально обратится в таком случае за помощью к Румынии и та также подключится к операции. Таким образом, в рамках международного права в войну фактически на стороне Украины вступит страна-член НАТО.

Не факт, что это желательный сценарий для Москвы.

Поэтому, по одной из версий, все движения в "ПМР" - это попытка России удержать на границе с Приднестровьем украинские подразделения, чтоб их не перебросили на Донбасс или под Николаев.

4. Насколько реален вариант что Украина ударит по Приднестровью?

В Украине уже звучат призывы самим нанести удар по Тирасполю. Прямо об этом пишет главред "Цензора" Юрий Бутусов. По его мнению, есть несколько резонов атаковать Приднестровье.

1. Захват российских пленных для обмена (судя из контекста - на заблокированных в Мариуполе военных ВСУ).

2. Устранение угрозы прорыва российских войск из Приднестровья навстречу наступающему противнику.

3. Захват больших арсеналов российских боеприпасов (выше мы уже упоминали склады в Колбасной, учитывая снарядный голод у ВСУ, эта тема становится еще более актуальной).

4. Высвобождение для фронта двух украинских бригад, которые вынуждены охранять украинский юг у границ с "ПМР".

Пост Бутусова начали активно обсуждать. Причем под ним много негативных комментариев.

Контраргументы следующие: ввести войска с точки зрения международного права туда можно либо в ответ на агрессию, либо только после одобрения правительства Молдовы, которое скорее всего не позволит этого сделать, поскольку соблюдает нейтралитет и не планирует становиться целью российских ракетных атак и начинать войну на своей территории. А если Молдова не даст разрешения на ввод украинских войск, а сама "ПМР" не начнет атаку первой, то, согласно международному праву, Украина станет страной-агрессором.

Также непонятно, как отнесутся к такой "спецоперации" почти полмиллиона жителей Приднестровья.

Много однотипных отзывов на тему "решать должен Залужный" с намеком, что Бутусов занимается не своим делом. Это указывает, что комментарии могли здесь появится не случайно, а были организованы Офисом президента (который давно в контрах с Бутусовым). И, судя по всему, не в восторге от идеи наступать на Приднестровья.

Тем более, что эта операция рискована и с чисто военной точки зрения.

ВСУ придется вести наступление на чужой территории против хорошо вооруженной армии. Даже без мобилизации она (вместе с российскими войсками, а также силами "МГБ" и "МВД") будет насчитывать более 10 тысяч человек, а если успеют призвать резервистов, то численность достигнет 20 тысяч человек.

Это достаточно крупное по нынешним временам соединение.

У Киева на этом направлении, как заявлял Бутусов, две бригады. Средняя численность украинских мехбригад - около 3000 человек. То есть всего около шести тысяч кадровых военных. И на серьезные резервы с учетом ситуации на Донбассе и на юге Украины рассчитывать особо не стоит.

Плюс на стороне "ПМР" будет российский флот и ракетные удары.

Таким образом, вариант быстрой победы Украины на этом направлении выглядит очень туманным. Есть риск начала затяжных боев, которые только оттянут подразделения ВСУ с других направлений, ослабив в целом украинскую оборону. Что, в общем-то будет только на руку России.

Ситуация может измениться в случае вступления в войну против Приднестровья Молдовы и Румынии. Но это пока лишь теоретическая вероятность. Реализоваться этот сценарий может пока разве что в случае, если с территории Приднестровья начнется атака на Украину или на Молдову.

5. Готовит ли Молдова и Румыния атаку на Приднестровье?

Версия, которая распространяется в России: Румыния, Молдова и в целом Запад готовят атаку на Приднестровье, чтоб покончить с "республикой". При этом Украина непосредственно может в боевых действиях и не участвовать, а основной ударной силой якобы станут румынские войска, которые могут участвовать в открытую, либо под молдовским флагом.

Впрочем, пока эта версия относится скорее к конспирологическим. Подтверждений ей нет. Молдова с навала конфликта подчеркнуто придерживается нейтралитета и ведет очень осторожную политику.

"Позиция молдавских властей по Приднестровью остаётся умеренной. В Кишиневе не считают, что оттуда исходит какая-либо угроза. При этом Майя Санду еще раз подчеркнула недавно, что присутствие российских военных де-юре на территории Молдовы является незаконным. В целом власти Молдовы стараются воздерживаться от резких заявлений по войне в Украине. Важный фактор в политике Кишинева - полная энергетическая зависимость Молдовы от Москвы", - говорит "Стране" политолог Александр Фленкель.

Первые комментарии президента Молдовы Санду по ситуации в Приднестровье также не особо конфронтационны и без обвинений в адрес "ПМР" в каких-либо провокациях против Кишинева. Она заявила, что считает взрывы результатом неких внутренних разборок.

"Это связано с противоборствующими силами внутри региона", - сказала Санду.