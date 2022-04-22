Анализируем ситуацию на 57-й день войны.

Ситуация на фронте 22 апреля

Из утренней сводки Генштаба ВСУ примерно понятна картина боев на севере Донбасса и направления наступления армии РФ.

1. Российская армия пытается продвигаться в сторону Славянска вдоль трассы Харьков-Ростов. При этом, не исключено, что будет попытка обойти Славянск с запада и выйти к Краматорску или к Дружковке.

2. Идёт движение российских войск к востоку от Славянска. С севера на Лиман и близлежащие районы. Дальнейшее движение этих сил на юг может блокировать трассу, соединяющую северодонецко-лисичанскую агломерацию с "большой землей". В том же направлении могут двигаться российские войска и из Кременной (она уже занята противником). То есть, Славянск и Краматорск пытаются обойти и с запада, и с востока.

3. Продолжаются попытки противника захватить Попасную. Это важная точка, так как в случае ее падения россияне и "ЛНР" начнут движение с юга навстречу наступающей с севера группировке и попытаются замкнуть кольцо вокруг Северодонецка и Лисичанска.

К вечеру Генштаб сообщил, что к востоку от Изюма противник захватил село Лозовое.

На юге группировка РФ пыталась из Запорожской области штурмовать поселок Зеленое поле в Донецкой области. То есть перейти границу региона в районе Великой Новоселки.

В Минобороны Украины сегодня заявили, что Россия готовится нанести главные удары и сейчас изучает слабые места украинской обороны. Также захватываются небольшие населенные пункты: только за вчера в Донецкой области под контроль противника их перешло более 40, заявили в Офисе президента.

Но в целом на сегодня особых прорывов у россиян не было. То есть в целом подтверждается тезис, что крупномасштабное наступление еще не началось и только готовится.

Армия РФ нащупывает слабые места в обороне ВСУ и наносит ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и по инфраструктуре (в том числе в последнее время в российских телеграмм-каналах активно обсуждается необходимость разбомбить мосты, чтоб усложнить доставку боеприпасов и подкреплений с запада на восток).

Впрочем, Россия уже официально заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье. То есть, включая Одессу (детально эти российские планы мы разбирали здесь).

Правда, насколько эти планы реалистичны - большой вопрос, учитывая достаточно медленное продвижение РФ на нынешних театрах войны. Звучат разные оценки того, как долго продлится война в целом: так, премьер Британии Борис Джонсон сегодня допустил, что как минимум до конца 2023 года (правда, не уточнив, вокруг каких территорий будут идти бои).

Одним из факторов, опасных для ВСУ, премьер назвал российскую артиллерию, которая будет "перемалывать" (цитата Джонсона) украинскую армию.

Что же до артиллерии ВСУ, то здесь наметились серьезные проблемы, которыми может воспользоваться российская армия.

Снарядный голод у ВСУ?

Еще 16 апреля американский телеканал NBC, сообщал, что Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов. И Запад пытается решать эту проблему.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю, пояснил NBC чиновник из государственных структур.

Канал сообщал, что официальные лица США обзванивают союзников - то есть страны НАТО в Европе - чтобы направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.

На этой неделе Байден объявил о новом пакете помощи, куда включат уже более 70 155-милиметровых гаубиц и 144 тысячи снарядов того же калибра. Боеприпасы, а также артиллерию, американские системы залпового огня и другие виды орудий начали поставлять и другие страны (например, Франция). То есть этот вопрос поставили на высокий приоритет.

Но пока артиллерийского боезапаса у ВСУ сильно не хватать. Пост об этом написал главред "Цензора" Юрий Бутусов, побывавший на украинских позициях в Донецкой и Луганской областях.

"Невозможно длительное время удерживать рубеж обороны из-за нехватки снарядов для собственной артиллерии. Противник продвигается там, где видит, что по нему нет точной корректируемой и постоянной работы артиллерии", - заявил он.

По его словам, армии противника удается достигнуть успеха на тех направлениях, где украинская армия испытывает снарядный голод.

"Когда лимиты на стрельбу меньше потребностей для пристрелки – трудно удержать позиции, и там россиянам кое-где удается продавить нашу оборону", - сообщил Бутусов.

Официально о снарядном голоде в ВСУ не сообщается, но западные поставки, где основная масса вооружений - пушки и снаряды, подтверждают, что проблема существует.

К слову, россияне сегодня показали, что контролируют артиллерийские склады Минобороны Украины в Балаклее - городе в Харьковской области, который они уже давно захватили. Неизвестно, когда были захвачены собственно арсеналы - но видно, что там очень много боеприпасов. Не исключено, что их потеря также обусловила проблемы со снарядами.

Без которых противник действительно имеет гораздо больше шансов прорвать оборону.

Оружие для Украины и сомнения Шольца

Вчера стало известно, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Вместе тем, в данном вопросе ЕС не единодушен. Канцлер Германии Олаф Шольц в традиционной риторике Берлина заявил, что не поддерживает передачу Украине тяжелого вооружения, чтобы избежать прямой конфронтации НАТО и РФ и ядерной войны.

"Мы поставляем оружие, и многие наши союзники делают то же самое. Дело не в страхе, а в политической ответственности. Введение бесполетной зоны, как того требовали, превратило бы НАТО в партию войны. Я принес присягу. Я очень давно сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной сверхдержавой, как Россия, ядерной державой. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Не должно быть ядерной войны", - сказал он в интервью Spiegel, отвечая на вопрос журналиста, чего он боится и почему выступает против доставки тяжелого вооружения.

Корреспондент уточнил, почему Шольц считает, что поставки тяжелого вооружения Украине, по его мнению, могут привести к таким последствиям.

"Для этой ситуации не существует учебника, в котором можно было бы прочитать, в какой момент нас начнут воспринимать как партию войны. Книга переписывается ежедневно, и некоторые уроки еще впереди. Тем более важно, чтобы мы тщательно обдумывали каждый из наших шагов и тесно координировали их друг с другом. Предотвращение эскалации в сторону НАТО — мой главный приоритет. Вот почему я не смотрю на результаты опросов и не позволяю пронзительным крикам раздражать меня. Последствия ошибки будут драматичными", - ответил он.

Как прежде, готова оказывать военную помощь Украине Франция. Президент Эммануэль Макрон, который уже в выходные будет участвовать во втором туре выборов, заявил, что Париж направит Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь".

Это 155-мм гаубица, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Стрельба прямой наводкой до 2000 метров. Оружие довольно новое. Первый образец был показан в 1994 году. На вооружение была взята в 2000-м.

США, в свою очередь, отметили, объявили об очередной поставке вооружения Украине, в которую войдут в том числе сверхновые беспилотники Phoenix Ghost.

Phoenix Ghost — новейшая разработка Военно-воздушных сил США. Новый беспилотник имеет характеристики, аналогичные дрону Switchblade, который называют одноразовым аппаратом-смертником.

Также сегодня стало известно, что советские танки Украине передадут Словения и Польша.

Вместе с тем, на Западе уже высказываются опасения, что поступающие Украине оружие может отправиться не по назначению. CNN сообщает, что США не контролируют, в какие руки попадает оружие после того, как пересекает границы Украины. И не исключено, что оно окажется не только в руках украинской армии.

Украинские власти уже отреагировали на эти "звоночки". И нардеп от "Слуги народа" Чернов заявил, что получил от Офиса президента "мандат" на контроль за поставками американского оружия.

На переговорах спорят о послевоенных границах Украины

В последнее время стороны дают понять, что переговоры между ними поставлены на паузу. Выдвигая взаимные обвинения в их срыве и угрожая из этого процесса вообще выйти.

Украина сегодня провела вторую "красную линию" по своему выходу из переговоров: помимо уничтожения ВСУ в "Азовстали" это "референдум" в Херсонской области, который, по данным Киева, готовят россияне (сами они этого не подтверждают, но и не опровергают и все чаще говорят, что южные области Украины нужно присоединить к РФ).

От России тоже звучат обвинения в том, что Украина "непоследовательна" и якобы все время меняет свои решения, пытаясь "затянуть процесс" и оглядываясь на решения Запада.

То есть создавалось впечатление, что переговоры зашли в тупик и остановились - по крайней мере, до окончания битвы за Донбасс. Но сегодня выяснилось, что это не так.

Российские СМИ сообщили, что главы делегаций РФ и Украины несколько раз говорили по телефону. Это подтвердили и Мединский, и Арахамия.

Затем подробности о переговорах всплыли в российских оппозиционных СМИ. "Медуза" сообщила, что переговорным группам удалось "конкретизировать" несколько договоренностей. При этом главный спорный вопрос, который обсуждается - вопрос о послевоенных границах Украины.

По словам собеседников "Медузы", близких к делегациям, сейчас продолжается обсуждение двух соглашений:

1. Первое соглашение, политическое — о нейтральном, безъядерном статусе Украины и гарантиях безопасности, которые должны будут предоставить ей страны-гаранты в случае агрессии со стороны России;

2. Второе — о "взаимном уважении культур", которое предполагает, что страны сотрудничают в культурном отношении на паритетных началах.

Например, если в Украине открывается какое-то количество русскоязычных школ, в России должно открыться соответствующее число украиноязычных.

Алгоритм по гарантиям безопасности сейчас прорабатывается. О готовности выступить в качестве таких гарантов публично заявили Италия и Великобритания, но никакие документы на этот счет пока не подписаны.

При этом все еще не решен важнейший вопрос о послевоенных границах Украины. "Есть статья в соглашении, что страны-гаранты гарантируют безопасность в границах Украины, обозначенных на карте. Карта — в приложении [к соглашению]. А это приложение еще не готово", — рассказал один из собеседников "Медузы".

По словам источника, близкого к украинской делегации, позиция Киева проста: российские войска должны быть выведены со всех территорий, занятых в ходе войны.

Россия же, по информации собеседников "Медузы", намерена сохранить за собой большинство захваченных территорий (если не все). По словам одного из близких к Кремлю источников "Медузы", российские власти не отказываются от планов "отобрать [у Украины] море".

Два других собеседника "Медузы", близких к администрации президента РФ, говорят, что Россия — невзирая на ход переговоров — может "не отдать" Киеву Херсонскую область. По их информации, там планируется провести "референдум", в результате которого регион объявит о "независимости" от Украины (в Киеве, напомним, уже заявили, что в случае проведения такого референдума выйдут из переговоров).

Также Москва не хочет оставлять Киеву Мариуполь: "Иначе вообще непонятно, зачем все это было".

Что будет с Крымом, "ДНР" и "ЛНР", стороны хотят обсудить после войны.

"Эти вопросы обсуждаются параллельно, но отдельно. Вопросы, касающиеся Донбасса и Крыма, можно обсуждать, когда войска отсюда выйдут. Странно будет такие чувствительные территориальные вопросы обсуждать, пока идет война", — отметил собеседник "Медузы" с украинской стороны.

По словам близкого к Кремлю собеседника "Медузы", соглашение о "взаимном уважении культур" в первую очередь "касается вопросов языка". Документ предполагает, что в Украине "может быть русский язык" — при условии, что в России в равной мере будет представлен украинский, уточнил "Медузе" собеседник, близкий к украинской делегации.

"Это рамочный договор о взаимном уважении культур, в котором, как мы предполагаем, должны быть какие-то зеркальные решения… Мы уважаем вашу культуру, вы — нашу. Не вмешиваемся ни в вашу, ни в нашу, но мы можем друг с другом взаимно что-то делать", — рассказал он "Медузе".

По его словам, предполагается включить в документ дополнения в виде "формулы, где, например, [будет указано] на какое количество населения сколько [иностранных] школ может быть". "Или, например, открывают какой-то канал в Украине. И такой же украинский телеканал может открыться, например, в России", — добавил он.

Также идут переговоры по гарантиям Украине. Они завершатся в течение недели, сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения. Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", – сказал Подоляк.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что американцы ведут переговоры с Украиной о гарантиях.

"Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу только сказать, что США ведут переговоры с Киевом о гарантиях безопасности, которые Украина может получить", – сказала Нуланд.

Напомним, ранее украинская сторона говорила, что гарантии безопасности могут быть похожими на 5-ю статью договора о НАТО (то есть обязательство вступить в войну). Но сразу несколько стран дали понять, что такого рода гарантии предоставлять не будут. А Германия и Франция уже заявили, что смогут стать гарантами Украины только после войны. Иными словами, сперва Киеву нужно договориться с Москвой о прекращении огня.