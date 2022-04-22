Сегодня российские военные впервые подтвердили начало второй фазы наступления в Украине.

А главное - также впервые конкретно очертили свои планы - захват Донбасса и юга Украины до Приднестровья.

То есть цель уже не только вывести "ЛДНР" на границы Донецкой и Луганской областей, но и отрезать Украину от Черного моря.

"Страна" анализирует озвученные планы.

Что заявила Россия и реакция Киева

Сегодня на собрании Союза предприятий оборонных отраслей в Свердловской области выступил и.о. командующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев. Он сделал ряд заявлений.

"С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", - сказал Миннекаев.

По его словам, контроль над югом Украины - "это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Миннекаев также прокомментировал заявления о провале российских сил во время первой фазы операции.

"Сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших, но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", - заявил он.

Командующий ЦВО считает, что Россия воюет со всем Западом: "Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию".

После этих заявлений журналисты обратились в Кремль за подтверждением, но спикер Путина Дмитрий Песков комментировать "спецоперацию" отказался.

Слова генерала прокомментировали в Украине. "У нас есть собственные сценарии защиты Украины. Уже многие планы Москвы были разрушены работой нашей армии и народа", - написал в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

Само по себе заявление де-факто могло бы означать выход России из переговоров с Украиной. По крайней мере в нынешнем формате. Потому что речь идёт о прямом подтверждении желания захватить украинские территории. Причём далеко за пределами Донбасса (поддержка «ЛДНР» ранее декларировалась как основная цель "спецоперации").

Но есть нюанс - сделал это заявление не официальный спикер Минобороны, ни МИД и, тем более, не Кремль, а далеко не самый высокий чин в российской военной иерархии - и.о. главы Центрального военного округа. Причём сделал это как бы "мимоходом" на встрече с предприятиями оборонного комплекса в Свердловской области.

То есть в Москве в любой момент могут сказать, что никто его такое говорить не уполномочивал и это не есть официальная позиция.

При том, что реальные планы, вполне возможно, именно такими и являются, а потому разберем их подробнее.

Что означают планы России?

Итак, российская армия попытается не только захватить Донбасс, но и отрезать Украину от Черного моря. И в целом поставить под свой контроль весь юго-восток.

О том, что попытка нанести удар будет не только на Донбассе, ранее заявляли и западные эксперты. Не исключали такого варианта и украинские военные.

Среди целей назывался в первую очередь Киев. Однако говорилось и о южном направлении. Наиболее свежие прогнозы на этот счет публиковала сегодня британская The Times. Сотрудники разведки рассказали газете, что попытка отрезать Украину от моря - это самый неблагоприятный сценарий развития событий.

На данный момент южная группировка российских войск за пределами Донбасса состоит из двух основных частей. Это херсонская, которая контролирует практически всю территорию региона. И запорожская, которая захватила юго-западную часть этой области, от Энергодара до азовского побережья.

В Запорожской области сейчас идет наступление на северо-восток - в сторону Гуляй-поля и границ Донбасса в районе Великой Новоселки. То есть здесь решаются задачи по поддержке донецких соединений противника, которые стремятся выйти на границы Донецкой области со стороны Мариуполя и Волновахи.

Поэтому задачу выхода к Приднестровью будет решать российская группировка в Херсонской области. Когда там планируют начать наступление - непонятно. Однако бои в районе Николаева существенно ужесточились в последнее время.

Это как раз то самое направление, о котором говорил российский военачальник.

В течение последней недели каждую ночь идут интенсивные обстрелы, особо страдает Ингульский район Николаева на восточном берегу Южного Буга.

Линия фронта за прошедшую неделю приблизилась к Николаеву на юго-восточном направлении. В городе по-прежнему нет воды из-за перебитого в ходе боев водовода со стороны реки Днепр. И, судя по тому, что починить трубу не могут, бои в этом регионе серьезные.

"Относительно воды ситуация – мы стараемся ее чинить. Честно говоря, мне 20 минут назад доложили, что не удалось починить, потому что два сварщика… – там зона боевых действий, это не наша территория, там начался бой… – они отошли. Будем просить других или искать тех, кто сможет под пулями работать, варить, потому что это не очень простая задача для гражданских – они рискуют. Это проблема, там была бригада, есть труба, которую нужно починить, но начался бой, и они отошли", - рассказал губернатор Виталий Ким в интервью "Голосу Украины".

По данным Института изучения войны (США), линия фронта проходит от Николаева примерно в 15-17 километрах, если считать от села Посад-Покровского.

Какие шансы у "плана Миннекаева"?

Мотивы, которыми руководствуется РФ, объявляя о "броске на Одессу" более-менее понятны.

1. Главные военные усилия, видимо, решили сосредоточить на территориях, которые в случае захвата россияне планируют оставить под своим контролем.

Это территории юго-востока Украины, население которого, как вероятно считают в Москве, будет легче "интегрировать".

2. Причерноморские области Украины стратегически важны с точки зрения контроля над северной частью Черного моря, где давно пытаются обосноваться и западные союзники Киева (например, англичане говорили о военно-морской базе в Очакове), что создает потенциальную военную угрозу РФ в Крыму. Кроме того, это серьезно ослабляет экономически Украину. Лишенная доступа к портам страна окажется в зависимости от того, кто эти порты контролирует.

3. Реализация "броска на Одессу" позволит наладить прямое сообщение России с Приднестровьем и разблокирует этот непризнанный анклав.

Данный пункт говорит и о том, что к чему-то серьезному, вполне вероятно, стоит готовиться и Молдове.

4. Боевые действия в степной зоне Причерноморья, где мало естественных преград (кроме рек), чисто географически будут для РФ более благоприятными, чем в лесной зоне северной Украины. И даже более благоприятными, чем на Донбассе, где находятся многочисленные украинских силы, которые за 8 лет создали мощные узлы обороны.

Другой вопрос, что пока наступление российских войск не демонстрирует пока каких-либо быстрых прорывов даже на Донбассе, куда переброшено подкрепление. И вновь все упирается в вопрос есть ли у Москвы достаточно сил и резервов, чтоб провести масштабное наступление на юге Украины в сторону Приднестровья.

Впрочем, есть вариант, что заявления Миннекаева - это не реальная программа действий, а попытка спутать карты, озвучив ложные цели.

В любом случае любые более-менее крупные движения российских войск фиксируются западными разведками.

И решение о том, где усиливать оборону, ВСУ будут принимать исходя из разведданных, а не только из слов российских генералов.