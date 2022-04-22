Российские военные впервые подтвердили начало второй фазы наступления в Украине и рассказали о главных целях в ходе нападения на нашу страну.

Об этом заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ Рустам Миннекаев.

"Вторая фаза началась буквально два дня назад. Армия РФ во время второй фазы планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, а также выход к Приднестровью", - сказал Миннекаев.

"Итак, Россия впервые с начала войны открыто обозначила свои военные цели: захват Донбасса и всего юга Украины вплоть до Приднестровья. То есть, российская армия попытается отрезать Украину от моря. О том, что попытка нанести удар будет не только на Донбассе, но и на юге страны ранее заявляли и западные эксперты. Не исключали такого варианта и украинские военные", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, по словам Миннекаева, российские военные приспособились к тактике, которую в первые дни войны применяли украинские подразделения.

"Российские военные быстро приспособились к тактике засад украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны", - сказал он.

"В общем, смысл всех сегодняшних заявлений россиян о "второй фазе" - показать грандиозность своих планов, "веру в победу" и даже "работу над ошибками первой фазы".

Другой вопрос, что армия РФ до сих пор каких-то больших прорывов в наступлениях не демонстрирует даже на Донбассе. Максимум - медленное продвижение вперёд. Есть ли у РФ возможности и силы переломить ситуацию и каким ответ на "вторую фазу" ВСУ - увидим в ближайшее время", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали о том, что 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начиналась "следующая фаза спецоперации".

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