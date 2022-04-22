В пятницу, 22 апреля, идет уже 58-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По данным Минобороны США, Россия вводит новые подразделения на Донбасс. В результате общее количество российских БТГ в Украине достигло 85.
В Мариуполе последние украинские силы укрылись на территории завода "Азовсталь". Его продолжают активно бомбить военные РФ.
Россияне продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Вчера днем был ракетный удар в районе железнодорожного вокзала в Запорожье. Потом - в Днепропетровской области.
О том, как прошел 57-й день войны читайте в итогах "Страны" за 21 апреля.
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Ниже онлайн событий 22 апреля, в нем мы отслеживаем, как живет Украина в условиях войны. Материал обновляется.
22 апреля
08.13 За минувшие сутки в Харькове спасатели 13 раз выезжали на пожары, вызванные обстрелами.
Пожары произошли в Киевском и Московском районах Харькова, а также Богодуховском и Изюмском районах области.
08.07 Пишут о сильном обстреле Лимана (Донецкая область, к северо-запалу от Славянска). В городе горит больница.
08.03 Ущерб украинской инфраструктуре из-за войны достиг 60 миллиардов долларов и будет расти.
Об это заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
07.50 The New York Times пишет о том, чего власти США ожидают от "битвы за Донбасс".
Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что
при правильном вооружении и сохранении высокой мотивации ВСУ могут не только остановить наступление России, но и отбросить ее.
При этом, исход новой фазы войны для американцев пока "остается неясным".
07.40 Губернатор Луганской области Сергей Гайдай опубликовал фото, как в одну из квартир Северодонецка залетела авиационная ракета, но не взорвалась.
07.00 Главное из утренней сводки Генштаб ВСУ:
1. На Изюмском направлении у противника 25 батальонно-тактических групп.
2. Противник атаковал село Заводы в 25 километрах к западу от Изюма.
3. Войска РФ вышли на южные окраины села Дубровное на юг от Изюма, рядом с границей Донецкой области. За населенный пункт несколько дней идут бои.
4. Противник начал штурм села Заречное в 12 км к востоку от Лимана. Населенный пункт находится на трассе от недавно взятой россиянами Кременной. Ранее говорили о боях в соседнем Торском.
5. Усиливается группировка противника на запорожском направлении.
6. Были боестолкновения в районе Трудолюбовки на севере Херсонской области.
06.15 В Харькове за последний час слышны взрывы.