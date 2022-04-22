В пятницу, 22 апреля, идет уже 58-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным Минобороны США, Россия вводит новые подразделения на Донбасс. В результате общее количество российских БТГ в Украине достигло 85.

В Мариуполе последние украинские силы укрылись на территории завода "Азовсталь". Его продолжают активно бомбить военные РФ.

Россияне продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Вчера днем был ракетный удар в районе железнодорожного вокзала в Запорожье. Потом - в Днепропетровской области.

О том, как прошел 57-й день войны читайте в итогах "Страны" за 21 апреля.

Оперативные новости - в нашем телеграм-канале "Политика Страны".

Ниже онлайн событий 22 апреля, в нем мы отслеживаем, как живет Украина в условиях войны. Материал обновляется.

22 апреля

08.13 За минувшие сутки в Харькове спасатели 13 раз выезжали на пожары, вызванные обстрелами.

Пожары произошли в Киевском и Московском районах Харькова, а также Богодуховском и Изюмском районах области.

08.07 Пишут о сильном обстреле Лимана (Донецкая область, к северо-запалу от Славянска). В городе горит больница.

08.03 Ущерб украинской инфраструктуре из-за войны достиг 60 миллиардов долларов и будет расти.

Об это заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

07.50 The New York Times пишет о том, чего власти США ожидают от "битвы за Донбасс".

Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что

при правильном вооружении и сохранении высокой мотивации ВСУ могут не только остановить наступление России, но и отбросить ее.

При этом, исход новой фазы войны для американцев пока "остается неясным".

07.40 Губернатор Луганской области Сергей Гайдай опубликовал фото, как в одну из квартир Северодонецка залетела авиационная ракета, но не взорвалась.

07.00 Главное из утренней сводки Генштаб ВСУ:

1. На Изюмском направлении у противника 25 батальонно-тактических групп.

2. Противник атаковал село Заводы в 25 километрах к западу от Изюма.

3. Войска РФ вышли на южные окраины села Дубровное на юг от Изюма, рядом с границей Донецкой области. За населенный пункт несколько дней идут бои.

4. Противник начал штурм села Заречное в 12 км к востоку от Лимана. Населенный пункт находится на трассе от недавно взятой россиянами Кременной. Ранее говорили о боях в соседнем Торском.

5. Усиливается группировка противника на запорожском направлении.

6. Были боестолкновения в районе Трудолюбовки на севере Херсонской области.

06.15 В Харькове за последний час слышны взрывы.