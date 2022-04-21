За последние сутки Россия ввела на восток Украины еще три батальонно-тактические группы. В результате общее количество российских БТГ в Украине достигло 85.

Как передает CNN, об этом сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

Если исходить из данных Пентагона, общее количество российских БТГ, введенных за последнюю неделю, достигло 20.

По словам Кирби, большая часть добавляемых в Украину БТГ "уходит в регион Донбасса".

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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