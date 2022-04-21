В четверг, 21 апреля, начался 57-й день войны в Украине. Активизация действий российских войск на Донбассе и вокруг него продолжается с начала недели.

В Попасной, Рубежном уже нельзя восстановить свет, газ и водоснабжение из-за масштабов разрушений. Также крайне тяжелая ситуация остается в Мариуполе, несмотря на некоторые успешные попытки эвакуации жителей. Зеленский в очередной раз заявил, что готов обменять российских военнопленных на спасение людей в Мариуполе.

Есть информация Минобороны о желании РФ захватить весь Донбасс к 9 мая. Оккупанты уже готовятся к псевдореферендуму в Херсонской области, проведению концертов к 9 мая в Бердянске и акции "бессмертный полк" в Мариуполе.

Вчера в России испытали межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат". Президент РФ Владимир Путин связал это испытание с текущими событиями и пригрозил Западу.

Тем временем в Израиле заявили о готовности принять вероятную встречу Зеленского и Путина.

О том, как прошел 56-й день войны читайте в итогах "Страны" за 20 апреля.

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Ниже хроника событий 21 апреля. Материал обновляется.

21 апреля

08:50 По данным Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, из Украины с начала войны выехали 5 миллионов человек.

Более 7 миллионов были перемещены внутри страны.

08:49 Россия настаивает на том, чтобы одной из стран-гарантов будущего договора с Украиной была Беларусь, сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Беларуси в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри "клуба" таких стран", - сказал Полищук в интервью ТАСС.

Кроме того, по его словам, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) могут составить основу государств - гарантов для Украины.

«Этот вопрос обсуждается на российско-украинских переговорах», - заявил Полищук.

08:45 С начала войны в Украине погибло 208 детей. Такие данные приводит Офис генпрокурора.

08:36 Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) допустил уход с российского рынка, сообщил Reuters со ссылкой на представителей компании.

По их данным, такое решение может быть принято в связи с введением санкций против России, а также финансовыми ограничениями и проблемами с поставками.

08:35 Съёмки уличных боев в Мариуполе с российский стороны. Танки бьют по домам.

08:26 РФ отказалась от предложенного (https://t.me/stranaua/37468) ООН "пасхального перемирия" в Украине.

Видео выступления представителя РФ на Совбезе ООН в Twitter опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал призыв к перемирию "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться" и получить новые партии оружия.

08:17 Британская разведка сообщает, что Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии Дня Победы, и это может повлиять на то, насколько быстро и энергично войска РФ будут пытаться проводить операции.

"В настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам", - говорится в отчете разведки, опубликованном в Twitter Минобороны Британии.

По информации британской разведки, сохраняется высокий уровень активности российской авиации, поскольку РФ стремится обеспечить непосредственную авиационную поддержку своего наступления на востоке Украины, подавить и уничтожить ее средства ПВО.

08:05 Байден в 16:45 выступит с обращением по Украине и России. Западные СМИ предполагают, что президент объявит о новом пакете военной помощи на 800 миллионов долларов. Также Байден расскажет, о чем говорил с лидерами стран НАТО во время недавней видео-встречи с ними.

На этой встрече, к слову, речь шла и о гарантиях безопасности Украине после войны.

07:54 Литва передала Украине партию тяжёлых минометов на десятки миллионов евро, пишут местные СМИ.

07:51 Индия отказалась принимать японские военно-транспортные самолеты - как заявляется, с гуманитаркой для беженцев из Украины. Борты предназначены для Европы, а в Индии делают остановку, сообщает издание Kyodo.

В Токио объясняют отказ Индии "недостатком координации". Индия и Китай отказались вводить санкции против России за вторжение в Украину. Впрочем, отдельные их компании отказываются от сотрудничества с РФ, чтобы не потерять западные рынки.

07:32 Институт изучения войны (США) считает, что Россия пока не начала крупномасштабного наступления на востоке Украины.

Анализируя события за 20 апреля, эксперты не видят массированного наступления. По-прежнему идет штурм отдельных населенных пунктов, есть продвижение РФ в Рубежном, Попасной и Северодонецке. При этом в Запорожской области локальное наступление в сторону Гуляйполя и Темировки успеха не имело.

"Российские силы продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Они не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты Института.

07:25 Оперативное командование "Юг" заявляет, что Россия 27 апреля планирует провести в Херсонской области "референдум" за отделение от Украины.

Напомним, о "референдуме" в Херсонской области заявляют многие представители украинской власти. В тоже время мэр Херсона Колыхаев в интервью "Стране" сказал, что не видит признаков подготовки "референдума".

07:05 Сводка ВСУ на утро 21 апреля.

07:04 Страны "Большой семерки" выделят Украине 24 миллиарда долларов, говорится в заявлении министров финансов G7. Средства предусмотрены "на текущий 2022 год и далее" - то есть не вся сумма будет выдана в нынешнем году.

Помощь будет поступать как в денежной форме, так и в материальной - в качестве товаров, необходимых Украине.

00:44 Одесскому журналисту Юрию Ткачеву, который с 19 марта находится в СИЗО, продлили меру пресечения до 5 мая.

Ткачева подозревают в незаконном обращении с боеприпасами (во время обыска СБУ 19 марта у него дома были найдены взрывчатые вещества, при этом семья Ткачева заявляет, что взрывчатку подбросили при обыске).

Как сообщила «Стране» жена Ткачева Оксана, суд продлил меру пресечения на тех же условиях, что и ранее - с возможностью выхода из СИЗО в случае уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.

00:30 Михаил Подоляк в комментарии «Стране» заявил, что вопрос переговоров в Мариуполе ещё не решён.

Украинская сторона пока лишь выразила готовность туда приехать ради освобождения мирных граждан и военных. Но неясно, согласится ли на такой формат Россия.

"Ребята из "Азова" обратились к нам. Готовы ли мы приехать в Мариуполь и там провести переговоры и их забрать? Конечно, и я, и Давид - мы готовы выехать туда. Чтобы забрать всех наших парней. Будет ли реакция русской стороны - посмотрим", - отметил Подоляк.

Состоятся ли эти переговоры и если да, то когда - пока неизвестно.

00:02 Сегодня в Париже идут теледебаты между двумя кандидатами в президенты Франции - Марин Ле Пен и Эммануэлем Макроном.

Заявления Макрона:

он заявил, что интересы Ле Пен связаны с российским руководством;

он считает, что задача Франции и Европы – не допустить эскалации конфликта в Украине;

ему нужна "сильная Европа", способная "привести Россию в чувство".

Заявления Ле Пен: