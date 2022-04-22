Помощница руководителя Офиса президента Елена Симоненко сообщила, что согласно обновленным цифрам, за последние сутки российские войска захватили 42 населенных пункта.

Все эти захваченные населенные пункты расположены в Донецкой области.

Об этом Симоненко сообщила в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Это произошло сегодня, но завтра может быть так, что наши войска их отвоюют снова", – сказала помощница руководителя ОП.

"У нас сегодня более 3500 населенных пунктов находятся в оккупации. Это почти 30% территории, где происходят боевые действия", – сообщила Симоненко.

Ранее мы писали, что Зеленский отрицает полный захват Мариуполя и допустил деблокаду города военным путем.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны Украины назвали цели российской армии к 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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