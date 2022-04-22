У Зеленского подсчитали, что российские войска оккупировали почти треть территории боевых действий
Помощница руководителя Офиса президента Елена Симоненко сообщила, что согласно обновленным цифрам, за последние сутки российские войска захватили 42 населенных пункта.
Все эти захваченные населенные пункты расположены в Донецкой области.
Об этом Симоненко сообщила в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
"Это произошло сегодня, но завтра может быть так, что наши войска их отвоюют снова", – сказала помощница руководителя ОП.
"У нас сегодня более 3500 населенных пунктов находятся в оккупации. Это почти 30% территории, где происходят боевые действия", – сообщила Симоненко.
Ранее мы писали, что Зеленский отрицает полный захват Мариуполя и допустил деблокаду города военным путем.
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Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
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