Значительные территории юга Украины вот уже второй месяц находятся под контролем России.

Это почти вся Херсонская область, а также южная половина Запорожской. Под россиянами оказались такие города как Херсон, Геническ, Каховка, Мелитополь, Бердянск, Энергодар.

Информации оттуда поступает немного. И больше политического характера - о смене украинских мэров или разгонах проукраинских митингов.

Куда меньше известно, что там происходит на бытовом уровне - c ценами, работой, связью и транспортом.

"Страна" рассказывает об обстановке в этих городах.

Херсон и область. Политическая обстановка

Херсон. Самый крупный город, первый и на данный момент последний областной центр, захваченный РФ после 24 февраля.

В России официально заявили, что контролируют город, еще 2 марта. В тот же день мэр Игорь Колыхаев провел встречу с российскими военными и договорился с ними, что он занимается по-прежнему хозяйственными вопросами, в которые они не вмешиваются.

Уже 4 марта в Херсоне (а также в Мелитополе Запорожской области) начали показывать российские телеканалы и, соответственно, отключили украинские. Параллельно продолжались митинги за Украину.

Спустя несколько дней эти митинги начали разгонять силой. А чуть позже начались менее многочисленные пророссийские акции (из организатором выступил бывший мэр Херсона Владимир Сальдо).

Параллельно делались попытки создания параллельных структур власти.

17 марта в здании областного совета собрался "Комитет спасения за мир и порядок", куда вошел Кирилл Стремоусов - владелец сайта "Таврия Ньюс" и местный антимайдановец, на которого в Украине заводились уголовные дела. Он заявил, что "Российская Федерация является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой для стабилизации ситуации в нашем регионе".

Но на данный момент о деятельности "комитета" пока ничего не известно. Тем более, что городом продолжает руководить еще украинский мэр Игорь Колыхаев. А проукраинские митинги продолжались. Так, например 21 марта российские войска разгоняли митинг со стрельбой.

Другой митинг на следующий день разогнали слезоточивым газом. После чего заговорили о том, что в город ввели соединения Росгвардии, которая имеет опыт противодействия уличным протестам.

В конце марта-начале апреля пошла информация, что россияне подтянули в город ФСБ и начали задерживать проукраинский актива - бывших атошников, общественных деятелей, националистов, теробороновцев.

Один из последних митингов за Украину прошел в Херсоне 10 апреля. Больше с тех пор о них информации не поступало.

Россия тем временем постепенно "осваивала" город. Запустили телеканал "Херсон-24", который работает в повестке центральных российских СМИ - например, рассказывает про "биологическое оружие" в Украине.

Украинские представители в этот период начали заявлять, что на захваченных территориях планируют вводить рублевую зону и проводить "референдумы" за создание "народных республик". Причем уже на 27 апреля (эту дату сегодня назвала как омбудсмен Денисова, так и Оперативное командование "ЮГ"). Генштаб же сегодня сообщил о подготовке "референдума" на 1 мая.

Но пока официально россияне никаких "референдумов" в Херсоне не анонсировали.

А мэр города Колыхаев в интервью "Стране" сказал, что не может подтвердить подготовку к их проведению.

Обстановка в самом городе на данный момент достаточно спокойная. На улицах даже проходят различные перфомансы и детские праздники.

Но в целом российское присутствие на улицах ощущается. Здания СБУ, МВД, Морской академии и некоторых других плотно контролируют россияне.

Также в городе недавно демонтировали мемориал "Слава Украине" в Шевченковском парке, где висели портреты Небесной сотни. Их сорвали, а также убрали герб Украины - тризуб.

Вот, как мемориал выглядел ранее:

Над областной администрацией в Херсоне повесили российский триколор. Над городской продолжает реять украинский флаг.

При этом, несмотря на триколор, хозяйством в городе руководит украинский мэр Игорь Колыхаев. В начале апреля он давал интервью СМИ, где рассказывал, чем занимаются россияне в Херсоне.

По его словам, у них четыре основных направления. Первое - организация вещания российского телевидения. Второе - прокладывают интернет-коммуникации из Крыма. Третье - раздают гуманитарку.

Четвертое - зачистка проукраинского актива. Порядка ста человек на начало апреля были похищены. Россияне разыскивают этих людей по спискам, утверждает мэр.

Точно так же по спискам обходят ветеранов и приглашают их принять участие в праздновании Дня победы 9 мая.

"В Херсоне возле Вечного огня подняли Красное знамя. Идет подготовка к празднику 9 Мая. Представители оккупантов объезжают ветеранов. У них есть данные, с которыми они достаточно удачно работают", - рассказал мэр.

Что до экономики, то бизнес, ввиду отсутствия подвоза гривны и закрытия банков, сейчас вернулся в эпоху бартера, говорит Колыхаев.

Также сложная ситуация с платежами от украинского Госказначейства. 5 апреля мэр рассказывал, что большие сложности с деньгами от Киева даже на самые простые нужды. А на днях появилось письмо Колыхаева Зеленскому, где он просит указаний, что делать на случай полной остановки выплаты пенсий, соцпособий и зарплат.

Есть определенные признаки того, что в городе работает и проукраинское подполье. Так, в марте застрелили Павла Слободчикова, соратника бывшего мэра Владимира Сальдо, который организовал в городе пророссийские митинги. А 20 апреля расстреляли активиста Валерия Кулешова, который одно время сотрудничал со Стремоусовым и, по данным украинских СМИ, имел контакты с российскими властями.

Судя по тому как позитивной о его убийстве отозвали представители украинской власти, скорее всего, это не было случайностью.

Тем временем, как сказал "Стране" мэр Колыхаев из города постепенно народ уезжает. Кто пытается пробиться на контролируемые Украиной территории. Кто едет в Крым.

"Достаточно много людей сейчас уезжают из города. Поток обычно увеличивается после заявлений, что "город завтра начнут освобождать" (видимо, боятся начала боев в городе и обстрелов - Ред.). Люди на свой страх и риск самоорганизовываются через Телеграм и выезжают. С ними работают частные перевозчики", - говорит Колыхаев.

Херсонская область. Регион почти в полном составе находится под контролем России.

Во многих местах остается украинское руководство, но россияне постепенно меняют мэров, которые сохраняют политическую лояльность Киеву.

"У некоторых руководителей случаются приступы паники. Я прошу их продолжать работать ради наших городов, общин. Кто-то звонит и спрашивает: "Как нам действовать?" Я как эдакий координационный центр", - рассказал мэр Херсона Колыхаев в интервью "Стране" .

При этом россияне стараются максимально сменить глав районных, поселковых советов, общин. "Кое-где вывешиваются триколоры, назначаются "коменданты". Например, в Каховке, Таврийске уже создали "временные военно-гражданские администрации", - рассказал Колыхаев.

Также известно, что 15 апреля украинские флаги сняли с горсовета в Скадовске, после чего местный мэр Александр Яковлев, уже покинувший к тому моменту город, отказался исполнять свои обязанности.

По словам Колыхаева, он получил из Киева указание, что оставаться на рабочем месте можно ровно до того, пока над мэриями висит украинский флаг. После этого работать можно только с удаленки.

Первым захваченным городом Херсонской области стал Геническ. 12 марта его мэр Александр Тулупов покинул свой пост. Городом управляют напрямую российские военные, нового "мэра" пока нет.

Над городским советом Геническа вывесили российский и красный флаги, а также восстановили снесенный в 2015 году памятник Ленину.

7 апреля уехал мэр Каховки Виталий Немерец, он заявил об угрозах своей жизни.

Сейчас в городе начала работать полиция, правда, под чьим флагом - неизвестно. Бывшие работники правоохранительных органов рассказывают, что вышли на работу и пытаются организовать порядок в городе.

Вывесили российский флаг и в городе Олешки под Херсоном, украинское руководство покинуло населенный пункт.

То есть процесс "русификации" местного самоуправления в регионе идет в общем-то неуклонно. И как только появится определенность о намерениях РФ относительно всех ново-захваченных территорий - этот процесс может ускориться.

В частных разговорах российские военные сообщают местным жителям, что они здесь "уже навсегда". Но официально это никем не объявлено, поэтому многие люди ждут какой-то определенности.

Из соседнего Крыма, тем временем, идут сигналы о том, что херсонских учителей будут привозить на полуостров для "перепрофилирования" по российским учебным программам.

Запорожская область. Политическая обстановка

Мелитополь. Второй крупный юга Украины под российским контролем - Мелитополь. Войска противника оказались там уже во второй день вторжения, 25 февраля. После непродолжительных боев над государственными учреждениями был поднят флаг РФ.

В первые дни в городе стало процветать мародерство. Неизвестные захватывали магазины, выносили продукты, технику и другие товары.

Разгромленными стояли кофейни и рестораны.

В первых числах марта в Мелитополе отключили украинские телеканалы и подключили российские — военные заняли телецентр. Тогда же в первый раз ввезли гуманитарную помощь РФ.

В городе проходили митинги против России и в поддержку Украины. На одном из них местные жители сожгли чучело Владимира Путина.

В последующие дни демонстрации против российских войск продолжили. Люди шествовали с украинскими флагами и лозунгами.

10 марта в СМИ появилось сообщение о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с РФ. Уже через два дня вместо него Москва назначила с приставкой и.о. Галину Данильченко (в Украине против нее открыли уголовное дело за госизмену).

По версии советника главы МВД Антона Геращенко, Данильченко - не главный человек в "администрации" Мелитополя. По его данным, ее контролирует запорожский предприниматель и бывший нардеп Евгений Балицкий.

Федоров, в свою очередь, был освобожден Киевом из плена 16 марта, но не вернулся к исполнению обязанностей на месте. Позже стало известно, что его обменяли на девять служащих вооруженных сил РФ.

Энергодар. Ближайший к Запорожью город был захвачен 4 марта. Параллельно противник установил контроль над Запорожской АЭС.

24 марта мэр Дмитрий Орлов и большинство депутатов горсовета сложили свои полномочия. В апреле руководство взял на себя депутат Андрей Шевчик, который пошел на сотрудничество с РФ. Он сейчас является "мэром" и назначает руководство коммунальных служб, школ и так далее.

В городе уже заменили украинскую символику на российскую. 25 марта украинский флаг с одного из административных зданий сняла певица Юлия Чичерина.

А недавно в цвета российского флага окрасили название города при въезде - раньше оно было желто-синим.

Бердянск. Россияне заняли город 27 февраля. Там тоже шли проукраинские митинги, которые позже, как и в других городах, сошли на нет после зачистки активистов.

Город стал одной из важных баз для снабжения российской группировки по морю. Украина ударом "Точки-У" смогла потопить один из десантных кораблей в порту Бердянска.

22 марта обязанности "мэра" начал исполнять Александр Сауленко, внесенный за это на "Миротворец". Об этом человеке мало что известно, но звучала информация, что он был связан с местной компартией.

Из последних сообщений из Бердянска от Запорожской обладминистрации - россияне проводят работу с местными домами культуры, чтоб организовать празднование 9 мая.

Подобные же известия приходят и из други контролируемых россиянами городов.

Как живут люди на юге Украины

Самый показательный в этом отношении город - Херсон. Там происходит плюс-минус то же, что в остальных занятых россиянами городах.

С первых дней вторжения войска РФ начали выкладывать фото и видео, как они привозят и раздают в Херсоне и других городах гуманитарку.

Без нее было не обойтись: из-за вторжения начались перебои с продовольствием, лекарствами и тому подобные признаки дефицита. За гуманитаркой выстраивались очереди (по крайней мере, их показывали пророссийские блогеры или само минобороны РФ).

Экс-"прокурор Крыма" Наталья Поклонская 7 марта в Херсоне с мешками продуктов

С продуктами в том же Херсоне действительно начались серьезные проблемы из-за того, что фактически оборвались все цепочки поставок. Из-за дефицита они резко подорожали: сахар взлетел с 30 до 100 грн, свинина и сало со 150 грн выросли до 250, говядина – до 300 гривен.

Цены на яйца поднялись в три раза. На полках крупных супермаркетов остались "праздничные", дорогие продукты - имбирные пряники, хамон, бри, замороженная семга, рассказывала российская "Новая газета".

Другие товары начали продавать по принципу "не более 1-2 пачек в одни руки". Многие магазины закрылись, в других остались пустые полки.

То есть проблему дефицита россияне пытались решать раздачей гречки и других продуктов (и для многих эта проблема по-прежнему решается именно так).

Нардеп от "слуг народа" Алексей Ковалев, оставшийся работать на своем округе в Херсоне, рассказал буквально позавчера, что цены на еду и товары первой необходимости по-прежнему в 3-4 раза выше, чем были.

И живет город, да и вся область, по-прежнему на гуманитарке. Причем украинскую в регион почти не пропускают.

Самая острая проблема - лекарства. В аптеках мало сердечных препаратов и средств от давления. Исчез "Л-тироксин", который пожизненно необходим людям, у которых не функционирует щитовидная железа (его, кстати, сейчас сложно купить на территории всей Украины).

Инсулин в город смогли доставить "контрабандными каналами" и раздали по больницам.

На аптеках висит список отсутствующих лекарств - в нем 40-50 позиций. В основном, это препараты, которые принимаются постоянно. Нет препаратов для химиотерапии, а также психотропных. Сложности с анальгетиками и другими обезболивающими.

Лекарства, а также продукты, собирают волонтеры и раздают нуждающимся. По словам херсонского журналиста Константина Рыженко, возит требуемые медикаменты водитель, имя которого не разглашается.

Другие волонтеры привозят продукты и все необходимое из соседнего Крыма и тоже развозят по спискам и адресам.

Правда, ситуация со снабжением понемногу исправляется.

Сейчас, например, в целом купить еду в городе - задача несложная. На видео, снятом жителем Херсона 16 апреля, видно, что на местном Днепровском рынке продаются без очередей фрукты, овощи, колбасы, рыба, мясо, сало и крупы. Но цены очень высокие.

Яйца - 70-75 грн и 80 грн - за домашние в Херсоне. В Киеве они стоят порядка 50 гривен.

Сахар - 60 грн/кг вместо 26 грн/кг в Киеве.

Кровяная колбаса - 200 грн/кг. В Киеве порядка 100 грн/кг.

Сало - 300 грн/кг, хоть в столице на рынке цена варьируется от 100-200 грн/кг.

Рис - 55 грн вместо 30-35 грн по Киеву. Пшено и гречка - 60 грн. Средняя цена на эту крупу порядка 30 грн/кг в столице.

Бананы - 120 грн/кг, втрое дороже киевских, где их можно купить по цене 40 грн/кг.

А вот цена на овощи ниже киевских в разы. Если редис на столичном рынке торгуют по 60-70 грн/кг, то на рынке в Херсоне корнеплод стоит 12 грн. Огурцы тепличные - 35 грн/кг вместо 90 грн/кг в Киеве. Молодой картофель в Херсоне - 60 грн, в Киеве - порядка 100 грн. Клубника - 250 грн, в столице - около 300 грн и выше. Капуста молодая - 17 грн вместо 45-50 грн. в Киеве.

Цены на хлеб приблизительно одинаковые - порядка 20 грн за буханку белого или батона. Также держатся на приблизительно одинаковом уровне цены на мясо - 170-200 грн/кг свинины. Колбасные изделия, буженина - от 450 до 700 грн. Такая же цена и в Киеве.

Сигареты везут в Херсон из Крыма по 70 грн за пачку.

Цены, как видим, на многие продукты выше киевских. При этом зарплаты в Херсоне ниже. На сайтах вакансий даже сейчас продолжают предлагать работу. Порядок зарплат следующий:

Охранником можно устроиться за 2 800 грн./месяц. Эту позицию можно рассматривать в дополнение к основному месту работы, так как предлагается неполная занятость и гибкий график.

Медсестрам (полная занятость) предлагают порядка 10 000 грн/месяц.

Бариста с опытом работы в кафе может рассчитывать на 6 000 грн/месяц.

Репетитор математики, начальных классов, иностранных языков - 100-200 грн/час.

Продавец - 9 000 грн/месяц.

Пеший курьер - от 13 000 грн до 18 000 грн./за месяц

Администратор в ресторан - 30 000 грн./месяц

Официант - около 25 000 грн/месяц.

Визажист/бровист в салон красоты (неполный рабочий день) от 6 000 грн. до 10 000 грн./за месяц

Мужской парикмахер - до 6 500 грн./за месяц

Мастер маникюра - 8 000 грн/месяц

Таксист - 15 000 грн./за месяц

Домашний мастер, мелкий бытовой ремонт сантехники, электрики - от 50 грн. до 100 грн./за час

Уборщица - от 5 000 грн. до 10 000 грн./за месяц

Бухгалтер - от 5 000 грн. до 10 000 грн./за месяц

Врач стоматолог-терапевт - от 5 000 грн.до 20 000 грн./за месяц

Кассир в супермаркет - около 7 000 грн/месяц

То есть это не тот уровень зарплат, который позволяет, при этих ценах, спокойно отовариваться на рынке. Поэтому вопрос гуманитарной помощи в городе до сих пор актуален.

В Мелитополе до сегодняшнего дня остаются закрытыми многие супермаркеты - например, сети АТБ и Сильпо. Единственный работающий сетевой магазин, где можно рассчитаться карточкой – Зеркальный. Правда, цены там зашкаливают.

сыр твердый – 679 грн. за кило,

сосиски мини 900 гр – по 302,65 грн за пачку,

колбаса золотистая Алан – 450 грн за кило,

ветчина свинина Алан – 450 грн за кило,

сахар – 90 грн за кило (и это считается хорошая цена, есть в Мелитополе торговые точки, где сахар

продают по 120 грн за кило),

мука – 31,80 грн за кило,

крупа овсяная – 40,40 грн за кило.

С овощами и картошкой ситуация попроще. Местные продают картофель, к примеру, за 25 гривен.

В то же время мелитопольские рынки работают, как и херсонские. Порядок цен схожий: то, что выращивают местные фермеры - дешево, привозное очень дорого.

Картошка, лук, морковка на мелитопольском рынке стоят до 25 гривен за кило. Яблоки можно купить за 20-25 гривен. Зелень (укроп, петрушка, щавель, рукола) продают по 5 грн за пучок. Апельсины и бананы продают по 100 грн за килограмм. Лимоны - от 80 до 100 грн.

Из мясного - домашняя курица и утка по 150 грн, свиная вырезка - 150, говядина (вырезка) - 200.

Рыбу продают по таким ценам: бычок от 60 до 80 гривен в зависимости от размера, пелингас около 120 грн.

Одна из наиболее острых проблем в Мелитополе - отсутствие лекарств, в том числе в больницах. Аптеки закрыты. Местные жители сообщали, что россияне заблокировали украинский гуманитарный конвой, в котором направлялись лекарства.

Работают некоторые маршрутки и автобусы. Цена за проезд в маршрутках около 10 гривен. Водители поясняют это дороговизной горючего.

Остается тяжелой ситуация с мобильной связью и Интернетом — сеть работает с большими перебоями. И это общая проблема для всех оккупированных городов. Украинские мобильные оператора там ловят, но чтобы дозвониться, надо потратить много времени и нервов.

В Мелитополе, по словам местных жителей, в основном есть коммунальные услуги. В городе трудности с работой, многие ее лишились — так же, как и средств к существованию.

В городах поменьше с этим еще сложнее. Но в чем-то ситуация и попроще. Например, в Геническе домашние яйца дешевле, чем в Херсоне и даже Киеве - 38-45 гривен за десяток.

Также жители Геническа сообщили "Стране", что в городе переизбыток молока. "Фермеры временами ездят по населенным пунктам и бесплатно раздают по трехлитровой банке всем нуждающимся", - рассказали "Стране". Видимо, продукцию сейчас хуже принимают на молокозаводы, поэтому ее стало больше, чем нужно.

Мясного дефицита тоже нет - в Херсонской области много фермеров, которые занимаются производством колбас, сарделек и прочих деликатесов. А вот рыба в приморских областях подорожала вдвое, жалуются местные.

Самая распространенная рыба Азовского моря - пиленгас, весной 2021 года стоил 30-45 грн/кг. Сейчас - 70 грн (мелкий) и 85 грн - тот, что покрупнее.

Большие проблемы с бытовой химией. Украинские запасы практически исчерпались, самые предприимчивые люди ездят в Крым, закупают самые дешёвые гигиенические наборы и товары для уборки по дому, а по возвращении продают втридорога.

Вот, сколько порошок стоит в России (справа), а почем тот же самый продают за гривны в Геническе. Гривна на этих территориях стоит 3-4 рубля (зависит от того, кто меняет, стабильных курсов нет).

То есть, как и в 90-е, народ контролируемых Россией территорий массово идет в "челноки". Тем более, что цены на бензин упали: если сразу после вторжения за литр просили 80-100 гривен, то сейчас цены как в Украине: 35-45 гривен за литр 95-го.

Правда, хоть цена бензина и упала, да и местные АЗС начали массово открываться, на понижение стоимости продуктов это не повлияло - чему люди возмущены. Но факт еще и в том, что Россия начала поставки топлива на эти территории.

Да и не только топлива. С каждым днем на прилавках становится все меньше товаров украинского производства, а российского - в избытке, хоть и по "космической" стоимости. И далеко не первого сорта, говорят местные жители.

Стоимость сигарет из Крыма в Херсонской области

Из других источников дохода, кроме поездок в Крым "за товаром" - это украинские соцвыплаты, которые пока еще поступают людям на карточки (по крайней мере, поступили за март). Карточками можно платить в магазинах - где-то через терминалы, где-то переводом на карту продавца. Банкоматы, которые еще работали в начале, теперь стоят пустые.

Также люди держатся на гуманитарке, которую раздают как волонтеры, так и россияне. Которые к тому же периодически раздают не только еду, но и деньги: разовые выплаты по 10 тысяч рублей малоимущим, пенсионерам и работникам государственных структур.

Но жить все равно очень тяжело. Многие начали чаще сдавать украшения в ломбард или продавать свои вещи. Подобных объявлений очень много: продам камин, ноутбук, старые туфли, плед, тумбочку, кресла, шторы, аудиосистемы, посуду. И даже животных продают.

Отдельная тема - посевная. Ее вовремя не начали практически негде, так как большинство владельцев агропредприятий либо из других регионов, либо выехало из области. Да и непонятно - если сеять урожай, то при какой власти его убирать будут и дадут ли вообще убрать. Кроме того, фактически прервались цепочки поставок семян, топлива, удобрений.

Кроме того, иногда россияне занимались мародерством - угоняя технику. СМИ писали об истории, как чеченские подразделения забрали себе импортные комбайны из одного из хозяйств в Запорожской области. Но, как говорят их владельцы, им удалось их "обездвижить" удаленно через электронные системы управления.

Сейчас украинские власти говорят, что россияне побуждают селян начать посевную. Но, по описанным выше причинам, далеко не все соглашаются (да и сроки посевной практически уже подходят к концу).

Что будет дальше с регионом?

Вопрос о будущем оккупированных территорий юга Украины (а также захваченной части Харьковской области) пока остается в полном тумане.

Во-первых, непонятно, как будут развиваться дальше военные действия.

Во-вторых, непонятно какие планы у россияне на эти территории, если контроль над ними останется за Россией.

Сама Москва официально на этот счет ничего не говорит.

Неофициально в российских СМИ и телеграм-каналах обсуждается несколько сценариев.

Сценарий первый (о котором говорят и в Украине) - создание некоей буферной зоны в виде "народной республики".

Сценарий второй (о нем больше пишут в России) - присоединение этих территорий к РФ. Уже неоднократно высказывалась идея (в том числе и на уровне депутатов Госдумы) присоединить занятые россиянами территории Херсонской и Запорожской областей к Крыму и воссоздать "Таврическую губернию", которая существовала примерно в тех же границах во времена Российской империи.

Сценарий третий - вернуть эти территории Украине после заключения мирного договора. В РФ обсуждают, что данную идею высказывает "партия мира" в России - те деятели, которые выступают за скорейшее прекращение войны на компромиссных условиях. И одним из этих компромиссов как раз и может быть уход РФ с захваченных после 24 февраля территорий (кроме Донбасса).

Однако, в последнее время, из-за пробуксовки самих переговоров (а также из-за роста влияния "партии войны") о таком варианте говорят все реже.

Но, в любом случае, все будет зависеть от развития военной ситуации на фронте, которая и будет прямо влиять на переговорные позиции обоих сторон и возможность компромисса.