Мэр Херсона Игорь Колыхаев, который находится в городе, написал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, где просит дать указания, как дальше работать в условиях оккупации.

Учитывая, что законодательство позволяет объявить оставшихся там чиновников коллаборантами, Колыхаев считает, что нужно регламентировать их работу.

Мэр спрашивает, как оформлять перевод сотрудников на удаленку, как работать главам коммунальных предприятий и что делать при остановке выплат Госказначейством.

В том числе, судя из текста письма, возможна остановка (или уже остановлено) перечисления для жителей захваченных Россией территорий пенсий, зарплат бюджетникам и социальных пособий.

Ранее сообщалось, что в Херсоне россияне раздают листовки, в которых целью РФ названа "ликвидация антинародного киевского режима".

Также писали, что армия России захватила мобильные вышки в Херсонской области.

Кроме того, сообщалось, что россияне принудительно хотят мобилизировать мужчин в Херсоне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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