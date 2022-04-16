Главное управление разведки Министерства обороны Украины публикует листовки, которые россияне распространяют по Херсонской области. В качестве основного лейтмотива, как отмечает ГУР, указывается, что целью действий России является не Донбасс, а "ликвидация антинародного киевского режима". То есть - захват всей Украины.

Об этом говорится на Facebook-странице ГУР.

"Оккупационная администрация Херсона пытается убедить местное население, что преступления РФ в Украине совершаются во благо людей, а "вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом". Вроде бы война началась из-за "западных планов" уничтожить русский и украинский народы. Саму войну называют операцией по ликвидации антинародного киевского режима", - говорится в сообщении.

Виновными в российской агрессии в этих листовках называют самих украинцев и избранную ими власть. Украинцев призывают к коллаборации с россиянами и предупреждают не приближаться к военным оккупационной армии.

"Отметим, что в последнее время россияне активно дают понять населению на занятых ими территориях Украины (даже за пределами Донбасса), что они "уже не уйдут". То есть, даже в случае заключения некоего мирного соглашения с Украиной, эти территории останутся под их контролем. Правда, они не уточняет в каком статусе их видят. В российских телеграмм-каналах, близких к силовикам и власти, обсуждаются разные версии - от создания новых "народных республик" до присоединения к России по "крымскому сценарию", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Скриншот: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Напомним, что недавно вернувшиеся из российского плена пилоты рассказали о том, как во время допросов им внушали тезисы из российской пропаганды относительно того, что Украина не может существовать как суверенное государство.



Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.