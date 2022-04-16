С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погиб 241 мирный житель, ранено еще 782.

Об этом сообщает губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

При этом в настоящее время неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы писали, что войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому под Славянском. Пострадали не менее семи человек.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.