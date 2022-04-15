Прокуратура Харьковской области сообщает о 10 погибших и 35 раненых в результате обстрела россиянами Индустриального района города Харькова.

По данным прокуратуры, сегодня около 16:30 российские войска обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район города Харькова.

Поврежден и разрушен ряд жилых домов. Начато расследование.

Ранее мы писали, что российские войска расстреляли эвакуационные автобусы под Изюмом. Семь человек погибли, еще 27 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.