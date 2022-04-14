Анализируем ситуацию на фронте на 50-й день войны.

Одно из главных событий - удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Это уже второй корабль ВМС РФ, который ВСУ вывели из строя (первым был большой десантный корабль "Орск").

Вторая тенденция - участившиеся сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят сами российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают. И обвиняют Россию в провокации.

Вчера минобороны РФ заявило, что если удары будут наноситься по собственно российской территории, то Москва будет стрелять по "центрам принятия решений" в Киеве.

Разобрались, что происходило 14 апреля.

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба говорилось, что бои идут в районе Славянска. Продолжаются - у Попасной и Курахово.

Попасная позволяет выйти на границу Луганской и Донецкой областей, начать наступление на Бахмут, а также окружить группу украинских войск в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Курахово - город к западу от Марьинки, которую продолжает штурмовать "ДНР". Наступление на Курахово означает попытку зайти в тыл украинским силам в районе Марьинки.

Также усиливается группировка противника вокруг Северодонецка.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ рассказывает о том, что на востоке Украины противник наращивает авиационную группировку и совершенствует систему управления войсками. Готовятся дополнительные подразделения из состава Северного флота РФ и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Также украинская разведка фиксирует, что техника и военные продолжают перемещаться с территории Брянской и Курской областей на Белгород и Воронеж.

В Харьковской области ведется интенсивная разведка путей наступления. Продолжается подготовка к активным действиям в районах Барвенково и Славянска.

"На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск", - говорится в сводке.

Также были попытки прорвать позиции ВСУ в Марьинке, но противник, по данным Генштаба, "успеха не имел".

Главная новость этого дня - украинские войска вывели из строя флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва". Корабль, как заявляют в России и в Пентагоне, не затонул, но имеет сильные повреждения после попадания ракеты. Детально эту историю мы разбирали здесь.

Отдельно отметим, что выведение из строя "Москвы" создает проблемы для морской группировки РФ. "Москва" обладала системой ПВО С-300, которая позволяла прикрыть остальные корабли от удара с воздуха или от ракет. Теперь же такого прикрытия не будет (пока корабль не запустят вновь в строй).

В Пентагоне уже заявили, что разведка фиксирует отход российских военных кораблей на юг - подальше от побережья Украины.

В остальном, судя по карте британского минобороны, ситуация на данный момент существенных изменений не претерпела.

Обстрелы российской территории

По состоянию на 14 апреля в России обвинили Украину уже в нескольких случаях обстрелов территории РФ - в трех приграничных областях.

По данным российской стороны, 13 апреля в Курской области обстреляли погранотряд РФ в Кореневском районе. Там утверждали, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.

После этого в Минобороны РФ пригрозили ударами по Киеву.

14 апреля ФСБ сообщила, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, в результате чего были повреждены два автомобиля. Пострадавших нет.

А также, что был обстрел по селу Климово (на видео). Как пишут российские СМИ, в Климово семь пострадавших.

Следственный комитет России заявил, что удары по Брянской области были нанесены с вертолетов. Утверждается, что всего было произведено не менее шести авиаударов.

Также 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что был обстрел села Журавлевка со стороны Украины. В результате чего есть повреждения жилых домов. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Гладков заявил, что из этого села раньше уже вывезли жителей. поскольку был объявлен режим ЧС.

Еще один обстрел, по его словам, был в селе Сподарюшино. Пострадавших и разрушений нет.

В Украине заявляют, что обстрелы - это провокации российских спецслужб. Об их подготовке ранее сообщала украинская разведка.

Как заявляли в ГУР Минобороны, силами РФ могут быть нанесены ракетные удары по приграничным областям, чтоб запустить в российском обществе "маховик антиукраинской истерии" и ускорить набор пополнения в российскую армию, действующую в Украине.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что спецслужбы России "приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ".



Впрочем, понятно, что Россия будет и далее активно педалировать тему украинским обстрелов. И главный вопрос каким образом она это будет использовать - для усиления мобилизации общества (и увеличения числа желающих идти на фронт), как полагает украинская сторона? Либо использует как обоснования для неких действий в отношении Украины. Например - для возобновления массированных ракетных ударов по Киеву, как вчера прямо заявляло Минобороны РФ.

Как обстреливали Украину

Но вернемся к ситуации в Украине. Обстрелы городов не прекращались.

В Луганской области под артобстрел попала Кременная. В результате осколками снарядов ранены двое человек. Повреждены дома. Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай.

Одного из получивших ранения мужчин полиция доставила в больницу, поскольку из-за обстрелов медики не могли подъехать к дому.

Во время обстрела пострадавший со всей семьей находился дома.

"Не доводите до подобных ситуаций – уезжайте! Позаботьтесь о собственной безопасности!" - призвал Сергей Гайдай.

Обстрел Кременной

Во второй половине дня сегодня под обстрел попала Великая Писаревка. Это приграничный с РФ населенный пункт в Сумской области. Об обстреле сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Подробности он пообещал сообщить позже.

Продолжают гибнуть украинцы и от последствий войны. В Черниговской области селе Новая Басань трактор с прицепом подорвался на противотанковой мине. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

42-летний местный житель трактором вывозил мусор. Возвращаясь по полю к селу, он наткнулся на заминированный российскими войсками участок и наехал на противотанковую мину. Водитель погиб на месте.

Также увеличилось количество погибших при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. В больнице умерли еще два ребенка, которые пострадали от взрыва в Краматорске. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Всего по состоянию на утро 14 апреля в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 59 человек, среди них 7 детей.