Минобороны России угрожает нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", если продолжатся "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России".

Напомним, ранее Россия обвиняла Украину в нанесении ударов по складам боеприпасов и топлива в Белгороде, а также в обстрелах погранпунктов в Курской области.

Украинская сторона не подтверждала причастность к этим событиям, а украинская разведка обвиняла российские спецслужбы в подготовке провокаций на территории РФ с целью обвинить в этом Украину.

Также "Страна" сообщала, что спецслужбы РФ планируют теракты в Белгороде и Крыму для нагнетания антиукраинских настроений.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.