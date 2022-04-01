В соседнем с Украиной российском городе Белгород загорелась нефтебаза. На место выехали экстренные службы.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

О связи этого с военными действиями не сообщается. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, Гладков обещает сообщить позже.

Отметим, ранее в Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Власти региона заявили, что причиной стал пожар (хотя в украинских пабликах писали об ударе "Точкой-У").

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" рассказывала об основных вчерашних ее событиях.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.