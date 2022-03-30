Армия России нанесла ракетный удар по нефтебазе в городе Днепр. Сирена в городе прозвучала в 20:12, после этого жители города услышали мощный взрыв.

Мэр города Борис Филатов написал, что по городу нанесли удар, призвал не постить фото и заявил, что власти уже понимают, куда именно прилетел снаряд.

Скриншот: Facebook/ Борис Філатов

После этого появилась информация, куда именно попала вражеская ракета. Глава Днепровской областной администрации Николай Лукашук рассказал, что ракета попала по нефтебазе.

Объект уничтожен, осколками другой ракеты повредили два бензовоза. Погибших или пострадавших в результате удара нет.

Скриншот: Telegram/Микола Лукашук - голова ДОР

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