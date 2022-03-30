Для семей с детьми, которые пострадали из-за войны и нуждаются в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики начали программу денежной помощи.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Помощь могут получить семьи, которые:

имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки;

имеют 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

Такие семьи могут зарегистрироваться на сайте register.unicef.org.

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2 200 грн на каждого члена семьи, но не более 5 человек.

Выплата пособия за 3 месяца производится единовременно. Выплата поступит на указанный банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки.

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