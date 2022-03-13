В Организации объединенных наций (ООН) считают, что система здравоохранения Украины находится на грани катастрофы из-за войны.

"Система здравоохранения Украины явно перегружена, и ее крах будет катастрофой. Необходимо приложить все усилия, чтобы этого не произошло", – говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"С начала войны детей родили 4300 женщин Украины, и ожидается, что в ближайшие три месяца родят еще 80 тысяч украинок. Сейчас в стране катастрофически не хватает медикаментов, в том числе для лечения осложнений при беременности, а также кислородных концентратов", - говорится на сайте организации.

Боевые действия разрушают жизненно важную инфраструктуру объектов здравоохранения и вынуждают тысячи людей отказываться от к медицинской помощи, несмотря на острую потребность в ней.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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