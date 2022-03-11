На фоне российского вторжения в Украину мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20%.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Существует риск, что Украина не сможет собрать урожай, если война затянется. В то время как у России будут неясные перспективы экспорта в следующем году.

По информации ФАО, Украина и Россия обеспечивают 19% мирового экспорта ячменя, 14% экспорта пшеницы и 4% экспорта кукурузы, что составляет более трети мирового экспорта зерновых.

По словам генерального директора ФАО Ку Донгуя, вероятные сбои в сельскохозяйственной деятельности этих двух крупных экспортеров основных продуктов могут серьезно обострить продовольственную безопасность по всему миру.

"Тревожит то, что проседание в мировых поставках может повысить международные цены на продукты питания и корма на 8-22% выше их и без того повышенного уровня", - говорится в тексте.

По прогнозам ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся несобранными в течение сезона 2022/2023 годов.

По данным другие страны смогут лишь частично покрыть ожидаемую нехватку поставок из Украины и россии.

"В 2022/2023 годах количество людей, страдающих от недоедания, может возрасти на 8-13 миллионов человек", – заявили в ФАО.

При этом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, больше всего ощутят последствия Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Африки к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка.

Ранее Reuters прогнозировало, что эскалация конфликта между Россией и Украиной приведет к росту мировых цен на продовольствие, которые уже близки к многолетним максимумам.

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