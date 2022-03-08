Президент США Джо Байден, который объявил о запрете на импорт российских нефти и газа, сообщил, что страна запрещает импорт энергоносителей из России и предупредил о том, что цены на бензин будут расти из-за санкций в отношении РФ.

Об этом Байден заявил в телеобращении.



"Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны", - сказал Байден.



По словам американского президента, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из РФ. Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг, и США должны стать энергетически независимой страной.

Напомним, что ранее данные санкции были анонсированы рядом американских СМИ.

Также "Страна" сообщала, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей.

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