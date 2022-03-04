Администрация Соединенных Штатов Америки обдумывает введение запрета на импорт нефти из Российской Федерации.

Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Байден, отвечая на вопрос о возможности запрета импорта нефти и газа из РФ, заявил, что не исключает никаких вариантов действий.

Также сообщалось, что Шольц заявил, что Германия начала закупку газа в обход России, но продолжает получать газ, уголь и нефть.

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Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

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