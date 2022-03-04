США думают о запрете импорта нефти из России
Администрация Соединенных Штатов Америки обдумывает введение запрета на импорт нефти из Российской Федерации.
Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее Байден, отвечая на вопрос о возможности запрета импорта нефти и газа из РФ, заявил, что не исключает никаких вариантов действий.
Также сообщалось, что Шольц заявил, что Германия начала закупку газа в обход России, но продолжает получать газ, уголь и нефть.
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