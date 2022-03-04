Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Запад отменит новые санкции в отношении России, если РФ прекратит войну в Украине, которая продолжается уже девятый день, а также выполнит ряд других условий.

Об этом сообщает ТАСС.

"Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование".

"В общем, по сути РФ нужно не просто завершить войну, но и выплатить Украине репарации, вернуть Крым и Донбасс. Понятно, что такой набор критериев для нынешней России невыполним, и война будет продолжаться", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее мы писали, что США ввели санкции против Ротенбергов, Пескова, Пригожина и Шувалова.

Также сообщали, что Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

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Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

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Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".